Muharrem İnce'den adaylığa yeşil ışık

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, son dönemde ara seçim gündemiyle parti parti geziyor.

Erken seçim çağrılarını da bu görüşmeler bahanesiyle dile getiren Özel'in partiye geri davet ettiği 2018 adayı Muharrem İnce'den de bu kapsamda dikkat çeken bir çıkış geldi.

CHP Hamburg Birliği’nin düzenlediği “Türkiye’de yaşanan son gelişmeler” başlıklı etkinlik için Hamburg’a giden Muharrem İnce, burada HamburgHaber'den Ahmet Durmuş'a açıklamalarda bulundu.

"HEDEFİM MAKAM DEĞİL KATKI"

CHP'den ayrılarak Memleket Partisi'ni kurması, partiyi kapatarak CHP'ye dönmesi ve son dönem siyasi gelişmeler hakkında değerlendirmelerde bulunan İnce'ye adaylık konusu da soruldu.

İnce, “Siyasette hedefim makam değil, katkı” ifadelerini kullanırken, partiden gelebilecek adaylık teklifine kapıyı açık bıraktı.

"PARTİM İSTERSE NEDEN OLMASIN"

Kişisel hırslarının ön planda olmadığını belirten İnce “Cumhurbaşkanı adayı olmak da hizmettir, abilik yapmak da hizmettir. Partim uygun görürse neden olmasın.” dedi.

CHP'DE YENİLENLER KAFİLESİNDE İNCE DE VAR

İnce, 2018 yılında CHP'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a karşı cumhurbaşkanı adayı olmuş, Erdoğan yüzde 52,59 ile göreve devam ederken İnce yüzde 30,64'te kalmıştı.

"ÇIKMIŞSIN YENMİŞ, ÇIKMIŞSIN YENMİŞ"

İnce'nin, dönemin CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı rakip olduğu kurultay süreçlerinde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP'ye seçim üstünlüğünü anlatmak için kullandığı 'Çıkmışsın yenmiş, çıkmışsın yenmiş' sözleri ise Türk siyasi tarihine geçen sözler olmuştu.

9 SEÇİM KAYBEDEN KILIÇDAROĞLU

Kemal Kılıçdaroğlu'nun kayıpları

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başarılı olmadığı seçimler:

-12 Eylül 2010 Anayasa referandumu

-12 Haziran 2011 genel seçimler

-30 Mart 2014 yerel seçimler

-10 Ağustos 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimleri

-7 Haziran 2015 genel seçimler

-1 Kasım 2015 erken genel seçim

-16 Nisan 2017 Anayasa referandumu

-24 Haziran 2018 genel seçim

-28 Mayıs 2023 genel seçim

Kemal Kılıçdaroğlu, bunun yanında CHP'nin kurultay yarışını da Özgür Özel'e karşı kaybederek yenilgi listesine bir seçim daha eklemiş, katıldığı tüm seçimleri kaybeden lider olarak Türki siyasi tarihine geçmişti.

"GEL BAKALIM MUHARREM"

Muharrem İnce'nin 2018'deki adaylığını kamuoyuna duyuran Kılıçdaroğlu'nun 'Gel bakalım Muharrem' sözleri de bir başka tarihe geçen CHP skandalı olmuştu. Muharrem İnce'nin kampanyası Kılıçdaroğlu'nun bu sözleri nedeniyle beklenen etkiyi yaratamamıştı. İnce, daha sonra katıldığı bir programda, "Biz seçimi 'gel bakalım Muharrem'le kaybettik" ifadelerini kullanmıştı.

İnce-CHP ilişkisinde tarihe geçen bir başka vaka ise 2023 seçimlerine giden yolda yaşandı.

2023 SANDIK YOLUNDA GERİLİM: ADAYLIKTAN SON ANDA ÇEKİLDİ

Memleket Partisi'ni kurduktan sonra adaylığını da ilan eden İnce, 6'lı masanın adayı Kılıçdaroğlu'na karşı direnç gösterdi.

Son ana kadar adaylıkta direten İnce, CHP'lilerin 'oyları bölme' suçlamasıyla büyük bir tepki selinin altında kaldı.

Bu süreçte İnce'nin adaylıktan çekilmesi için cinsel içerikli tapeler servis edildi, eşini aldattığına yönelik iddialarla CHP çevrelerinde adaylık kavgası çirkin boyutlara ulaştı.