Muhittin Böcek'in tutuklanması sonrası Antalya belediye meclisinde gerginlik

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin Temmuz ayı olağan meclis toplantısı, Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in tutuklu olması nedeniyle Meclis Başkanvekili Bayram Ali Çeltik başkanlığında yapıldı. Toplantı, CHP'li üyelerin üzerinde “Muhittin Böcek” yazılı yörük poşularıyla katılmasıyla dikkat çekti.

Toplantı öncesi konuşan Çeltik, Başkan Böcek’in adliye sürecinde yaptığı çağrıyı hatırlatarak, “Asla slogan atmayın, hiçbir kamu görevlisini hedef almayın’ diyerek nasıl bir devlet terbiyesine sahip olduğunu gösterdi. Bu süreçte cezalandırılan Muhittin Böcek değil, halkımız ve şehrimize gelen misafirlerdir. Adalet bir gün hepimize lazım olacak” dedi.

Çeltik’in konuşmasının ardından katılımcılar “Herkesin Başkanı Muhittin Böcek” sloganları attı. Toplantıda görüşülmesi planlanan 113 madde öncesi grup sözcüleri de söz aldı.

"BAŞKANIMIZ, KURGULANMIŞ İFADELERLE TUTUKLANDI"

CHP Grup Sözcüsü Büşra Özdemir, Başkan Böcek’in tutukluluğunu siyasi bir süreç olarak değerlendirdi.

"Başkanımızın tek suçu Antalya halkının iradesini temsil etmesidir. Henüz yargı kararı bile olmadan, kamuoyunda suçlu ilan edilmeye çalışılıyor" diyen Özdemir, Böcek’in 31 yıllık siyasi yaşamında kimseye minnet etmediğini, halkla kurduğu bağın bugün bu desteği sağladığını ifade etti.

AK PARTİLİ BAYRAKTAR: "ŞİKAYET EDEN DE SUÇLANAN DA SİZSİNİZ"

AK Parti Grup Sözcüsü Bahattin Bayraktar konuşmasına başladığında izleyiciler sloganlar ve alkışlarla tepki gösterdi. Müdahale sonrası konuşmasına devam eden Bayraktar, “Bu süreç, CHP’lilerin İstanbul’da yaptığı şikâyetlerle başladı. Adı geçenlerin hepsi CHP ile anılıyor. Biz bu tartışmanın tarafı değiliz” ifadelerini kullandı.

Bayraktar, "Suçlananlar da, şikayet edenler de sizin partinizden. Adaletin vereceği karara saygılıyız” diyerek eleştirilerini sürdürdü.

CHP’li Özdemir ise araya girerek tüm gruplara nezaket çağrısı yaptı.

MHP: "BAKLAVA KUTULARINDAKİ PARALAR, KAMU VİCDANINI YARALADI"

Yaşanan gerginliğin toplantıya yakışmadığını söyleyen MHP Grup Sözcüsü Selçuk Senirli, kamuoyunu sarsan rüşvet görüntülerine dikkat çekti:

Kamu malı hepimize emanettir. Başkan Böcek’in aklanarak aramıza dönmesini temenni ediyorum.

DP: "GEÇ GELEN ADALET, ADALET DEĞİLDİR"

Demokrat Parti Grup Sözcüsü ve Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu ise adli sürecin hızlı ve adil şekilde tamamlanması gerektiğini vurgulayarak, “Ülkemiz hassas bir dönemden geçiyor. Geç gelen adalet, adalet değildir” ifadelerini kullandı.

Toplantı sonunda 113 madde meclis üyeleri tarafından görüşülerek karara bağlandı.