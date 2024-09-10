Murat Kurum, Ekrem İmamoğlu'nu kabul etti Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu kabul etti. Görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü.

DHA

Türkiye, bir yandan deprem gerçeğine karşı riskli bölgelerde kentsel dönüşüme hız verilirken, diğer yandan da kaçak yapılaşmayla mücadele devam ediyor.

Bu durumdan en sıkıntılı kent İstanbul.

Bu kapsamda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, harekete geçti.

Geçtiğimiz günlerde Bakanlık talimatıyla İstanbul'un Üsküdar ilçesindeki Vaniköy semtinde ormanlık alana kaçak olarak inşa edildiği tespit edilen villa için yıkım kararı verilmesiyle başlayan süreç devam ederken, sürpriz bir görüşme gerçekleşti.

BAKAN KURUM, İMAMOĞLU İLE GÖRÜŞTÜ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu kabul etti.

"İSTANBUL VE BOĞAZ'IN DOĞAL ZENGİNLİKLİĞİNİN KORUNMASI HAKKINDA GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDE BULUNDUK"

Bakanlıkta gerçekleşen kabul sonrası sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, şu ifadeleri kullandı:

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’nu bakanlığımızda kabul ettik.



Bakanlık olarak çok önemsediğimiz İstanbul’umuzun depreme hazırlığı kapsamında kentsel dönüşüm ile İstanbul ve Boğaz’ın doğal zenginliğinin korunması konularında görüş alışverişinde bulunduk.



Yerel yönetimlerle istişarelerimiz devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)