Murat Kurum'un adaylığı Ekrem İmamoğlu'nu endişelendirdi AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı Murat Kurum oldu. Kurum, görev süreci boyunca sık sık İstanbul dışı konularla gündeme gelen Ekrem İmamoğlu ile yarışacak.

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ensonhaber.com

Yeni yılla birlikte Türkiye'de yerel seçim maratonu resmen başladı.

31 Mart'ta sandık başına gidecek olan vatandaşlar, 5 yıl boyunca şehrini, ilçesini ve mahallesini emanet edeceği kişileri belirleyecek.

CHP, Ekrem İmamoğlu'nu yeniden İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkan adayı olarak gösterdi.

AK Parti'nin İmamoğlu'nun karşısına çıkaracağı aday merakla bekleniyordu.

İmamoğlu'nu endişelendiren rakip

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) başkan adayının Murat Kurum olması kesinleşti.

Edinilen bilgilere göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum'a adaylığını tebliğ etti.

Sosyal medyadan yayınlanan videoda konuşan Murat Kurum, İstanbul için AK Parti'den aday olduğunu resmen duyurarak, "Arkadaşlarımızla birlikte 16 milyon İstanbullu için yola çıkacağız. Burada İstanbul'un karmaşasını, düzensizliğini ve insanlarımızın deprem riski kaygısını hep birlikte oradan kaldırmak için tüm ekibimizle birlikte çalışacağız" ifadelerini kullandı.

İstanbul'a yabancı değil

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı görevi sırasında Murat Kurum, İstanbul özelinde kentsel dönüşüm faaliyetlerinin bir seferberliğe dönüşmesi için çalışmalarda bulunarak on binlerce konutun dönüşümünü ve güvenli hale gelmesini sağladı.

Bakanlık görevi boyunca bir çok afetle karşılaşan Kurum, afet bölgelerindeki özverili çalışmalarıyla da gönüllere kazındı.

Beş yıllık bakanlık görevi boyunca 81 ilin tümüne hizmet götüren 484 millet bahçesinin yapımını başlatarak 81 ile 81 milyon metrekare yeşil hedefine ulaştırdı.

Sadece İstanbul'da 39 millet bahçesi yapımını başlatan Kurum'un bakanlığı döneminde yapımına başlanan millet bahçelerinin 13'ü tamamlandı.

İmamoğlu'nun İstanbul dışı gündemlerle süren başkanlık süreci

An itibarıyla 4 yıl 9 ay süren seçim görevinde Ekrem İmamoğlu, kamuoyunun gündemine ağırlıklı olarak İstanbul dışı konularla geldi.

İmamoğlu, görev süresince depremden sele, fırtınadan tipiye yaşanan felaketlerde ya tatile çıktı ya da il dışı ziyaretlerde bulundu.

Özellikle genel seçim sürecinde başka makam ve mevki hesapları çerçevesinde İstanbul dışına gerçekleştirdiği ziyaretler İmamoğlu'nun CV'sinde eksi olarak bulunan detaylardan...