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İHA

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Genişletilmiş İl Divan Toplantısı'na katılmak üzere Eskişehir'e geldi.

Programla yapılan açıklamada, Başkan Dervişoğlu'nun saat 14.00'te Vişnelik Mahallesi'nde bulunan Hava Şehitliği'ne geleceği bildirildi.

ŞEHİT AİLELERİ SOĞUK HAVADA 50 DAKİKA BEKLEDİ

Şehit aileleri ve teşkilat mensupları, Başkan Dervişoğlu'nu karşılamak üzere erken saatlerden itibaren şehitliğin önünde beklemeye başladı.

Sıcaklığın eksi derece düştüğü havanın altında üşüyen şehit aileleri, onlarca dakika Başkan Dervişoğlu'nun yolunu gözledi.

Yaklaşık 50 dakika geç gelen Başkan Dervişoğlu, şehitlik ziyaretinin ardından Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde düzenlenen İl Divan Toplantısı'na katılım sağladı.