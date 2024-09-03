Numan Kurtulmuş, Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti

AA

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi TBMM grup odasında ziyaret etti.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, Kurtulmuş'u kapıda karşıladı.

Basına kapalı görüşme sonrası ikili, kameraların karşısına geçti. Kurtulmuş, Bahçeli ile vedalaşırken basına açıklamalarda bulundu.

"GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDE BULUNDUK"

Meclis'teki işleyişe yönelik görüş alışverişinde bulunulduğunu söyleyen Kurtulmuş, şu ifadeleri kullandı:

Meclisimizi önemli görevler bekliyor. Meclis'in daha fonksiyonel çalıştırılması için görüş alışverişinde bulunduk. Önümüzde demokratik seviyemizi daha ileriye taşınması için çalışmamız gereken konular var. Temiz bir dile ve uzlaşmacı bir üsluba ihtiyacımız var. Diğer siyasi partilerle de görüşmelerimizi sürdürerek çalışmalarımıza devam edeceğiz.