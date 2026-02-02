Özgür Özel: Benim görevim millet adına söylemek

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Osmaniye il başkanlığını ziyaret etti.

Burada toplanan kalabalığa da hitap eden Özel'in gündeminde, deprem konutları vardı.

Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhalefete yönelik deprem bölgelerine uğramadıklarına ilişkin söylemine değindi.

23'ü de genel başkan olduktan sonra toplam 49 kez deprem bölgesini ziyaret ettiğini belirten Özel, görevinin "millet adına denetlemek" olduğunu ifade etti.

"BENİM GÖREVİM DENETLEMEK"

Konutların yapımında emeği olan herkes için "Allah hepsinden razı olsun." ifadesini kullanan Özel, şöyle konuştu:

"Benim görevim millet adına söylemek, uyarmak, yapabildiğini yapmak, yaptırabildiğini yaptırmak. Senin görevin depreme hazırlamaktı, enkazı kaldırmaktı, orduyu harekete geçirmekti.

Sen bu görevleri yapmadın. Dönmüş, şimdi yaptığı deprem konutlarıyla övünüyor.

"UCUNDAN TUTANLARDAN ALLAH RAZI OLSUN"

O deprem konutları yapılırken bir çakıl taşını ucundan tutan, alnının terini o harca katan, orada o deprem konutunun temelinden çatısına kadar bir damla teri nasip olmuş kim varsa Allah hepsinden razı olsun."