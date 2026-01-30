Özgür Özel’den Erbakan’a ziyaret

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, beraberindeki heyetle Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi’nde Fatih Erbakan’ı ziyaret etti. Yaklaşık bir saat süren ve basına kapalı gerçekleştirilen görüşmenin ardından iki lider, ortak basın toplantısı düzenledi.

Özel, Yeniden Refah Partisi’nin 3. Olağan Büyük Kongresi’nde yeniden genel başkan seçilen Erbakan’a “hayırlı olsun” dileklerini ilettiklerini söyledi.

GÜNDEMDE GEÇİM SIKINTISI VE YOKSULLUK VARDI

Görüşmenin ana gündem maddesinin vatandaşın yaşadığı ekonomik sıkıntılar olduğunu vurgulayan Özel, geçim derdinin ve yoksulluğun toplumun en temel sorunu haline geldiğini ifade etti.

ÖZEL'DEN ÇERÇİOĞLU AÇIKLAMASI

Özel, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun kendisi hakkında suç duyurusunda bulunmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sert ifadeler kullanan Özel, suçlamaların siyasi baskı unsuru olarak kullanıldığını savunarak, “Millet için siyaset yapmaya devam edeceğiz. Zulüm, milletin vicdanından döner.” dedi.

"TUTUKLU BELEDİYE BAŞKANLARINA BÜYÜK HAKSIZLIK YAPILIYOR"

Tutuklu belediye başkanlarıyla ilgili bir soruya da yanıt veren Özel, iddianamelerin hazırlanmadığını belirterek, “Suçlanamadıkları için tutulan belediye başkanlarımız bir an önce adaletle buluşturulmalı. Ortada büyük bir haksızlık var.” ifadelerini kullandı.

ERBAKAN: "ERKEN SEÇİM BEKLENTİSİ MASAYA YATIRILDI

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, görüşmede olası erken seçim konusunun da ele alındığını açıkladı.

"MİLLET ERKEN SEÇİM İSTİYOR"

Erbakan, "Bu seçimin bir an evvel yapılması gerektiğini ve milletin de böyle bir talep içerisinde olduğunu karşılıklı olarak müzakere ettik. Sahada, Anadolu’da ve Trakya’da gördüğümüz tablo da bu yönde." dedi. Erbakan, ekonomik kriz ve adaletsizlik algısının erken seçim talebini güçlendirdiğini kaydetti.