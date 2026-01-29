Özlem Çerçioğlu'ndan Özgür Özel hakkında suç duyurusu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

CHP'de şaibeli kurultay süreci, genel başkanlık kavgası ve yolsuzluk soruşturmaları istifaları da beraberinde getirdi.

Bu kapsamda CHP'lilerin 'Topuklu efe' diyerek sahiplendiği Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, istifa ederek AK Parti'ye katılmıştı.

Çerçioğlu bu hamlesi, CHP tarafından özellikle Genel Başkan Özgür Özel tarafından çok sert ifadelerle eleştirildi, eleştirilmeye de devam ediyor..

ÖZGÜR ÖZEL HAKKINDA SUÇ DUYURUSU

Özel'in kendisi hedef alan ifadelerine daha fazla kayıtsız kalmayan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisi hakkında yaptığı açıklamalar nedeniyle Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduğunu duyurdu.

Başkan Çerçioğlu, yazılı bir açıklama yaparak, Özgür Özel'in şahsını hedef alan açıklamalarının gerçek dışı, mesnetsiz ve iftira niteliği taşıdığını belirtti.

Çerçioğlu, açıklamasında, "CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından şahsımı hedef alan; gerçek dışı, mesnetsiz, iftira niteliği taşıyan ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik açıklamalar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur" ifadelerine yer verdi.

"İFADELERİ DEMOKRATİK SİYASET ANLAYIŞI VE HUKUK DEVLETİ İLKELERİYLE BAĞDAŞMIYOR"

Özlem Çerçioğlu, hukuki, fiili veya somut bir dayanağı bulunmayan bu ifadelerin kişilik haklarını ihlal ettiğini, kamuoyunu manipüle etmeyi amaçladığını ve kamu düzenini zedelediğini savundu.

Bu tür açıklamaların demokratik siyaset anlayışı ve hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmadığını vurguladı.

Kamu görevi yürüttüğünü belirten Çerçioğlu, şahsına ve temsil ettiği makama yöneltilen ithamların karşılıksız bırakılmayacağını, iftira, karalama ve itibarsızlaştırma amacı taşıyan tüm girişimlerin yargı mercilerinin takdirine sunulduğunu kaydetti.