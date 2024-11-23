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İHA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında, CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığı tarafından düzenlenen “Çare Eşitlikte Çalıştayı”nda önemli açıklamalarda bulundu.

Konuşmasında hükümetin verdiği sözleri yerine getirmediğini vurgulayan Özel, şunları söyledi:

Seçim döneminde pek çok kesime vaatlerde bulundular. Emeklilere ‘Enflasyona ezdirmeyeceğiz’ dediler. Asgari ücretlilere ‘Yılda iki kez zam yaparız, gerekirse dört kez artırırız’ diye söz verdiler. Çiftçilere milli gelirin yüzde birini destek olarak vereceklerini söylediler. Esnafa, öğretmene, gençlere, mülakat mağdurlarına söz verdiler. Ama bu vaatlerin hiçbirini yerine getirmediler.

Özel, eleştirilerini daha da derinleştirerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sadece bir sözünün arkasında durduğunu söyledi:

Seçim döneminde verdiği tek tuttuğu söz, Hüda-Parcılara ve Hizbullahçılara İstanbul Sözleşmesi’nden çıkma taahhüdüdür. Bu kararlılığı başka hiçbir konuda göremiyoruz.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ VE EŞİTLİK VURGUSU

CHP lideri, partisinin eşitlik mücadelesine bağlılığını yinelerken, İstanbul Sözleşmesi’nin tekrar yürürlüğe girmesi için kararlılıkla çalışacaklarını ifade etti:

Önümüzdeki seçimde toplumsal muhalefetin birliğini bozmayacağız. Sarayın ayrıştırıcı oyunlarına düşmeden, el ele, omuz omuza bu iktidarı değiştireceğiz. İlk işimiz, yeni cumhurbaşkanımızın İstanbul Sözleşmesi’ni yeniden Meclis’e göndermesi olacak. İlk yasamız, bu sözleşmeyi tekrar yürürlüğe koymak olacak.

Sözleşmenin halen yürürlükte olması gerektiğini savunan Özel, Danıştay’ın reddettiği davalarını uluslararası platformlarda sürdürdüklerini de belirtti.

MUHALEFETE BASKILAR VE HUKUKSUZLUK İDDİALARI

Özel, hükümetin muhalefet üzerinde baskı kurduğunu iddia ederek Esenyurt’taki CHP İlçe Başkanı Ahmet Özer’in tutuklanmasını örnek gösterdi:

Ahmet Özer başkanımıza, asılsız gerekçelerle hukuksuz bir tutuklama yaptılar. Sonradan delil üretemeyince gizli tanık devreye soktular. İstanbul’da hızlı iddianameler hazırlayan savcılar, Ahmet Özer için aylarca gerekçe bulamadı.

Ayrıca kayyum atamaları konusunu da eleştiren Özel, şunları söyledi: