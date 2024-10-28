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Haber Merkezi

Siyasette yeni dönemde gündemde, toplumsal barış ve 'yeni çözüm süreci' var.

Fatih Altaylı'nın YouTube kanalına konuk olan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kamuoyunda bu konu üzerinden tartışmaya açılan eşitlik vatandaşlık ve temel haklar konusunda değerlendirmelerde bulundu.

"SORUN OLUP OLMADIĞINA SORUNU HİSSEDEN KARAR VERİR"

Toplumdaki sorunların olup olmadığına toplumun içindeki sorunu hissedenin karar vereceğini söyleyen Özel, bu kapsamda kadına karşı şiddet ve Alevi dedesi maaşlarının ödenmemesi üzerinden örnekler verdi.

Özel şöyle konuştu:

"Bir ülkede veya bir toplumda bir sorunun var olup olmadığına, ülke demokrasi ise sorunu hisseden karar verir.

"İMAMIN MAAŞI ÖDENİYOR DEDENİNKİ ÖDENMİYOR"

Mesela hani ‘kadının beyanı esastır’ deniyor ya… Şiddet görüyorsa kadın, şiddet görüyorum diyorsa görüyordur. Ya da Aleviler…

Hepimiz vergi veriyoruz, imamın maaşı ödeniyor, dedeninki ödenmiyor. Eşit değilim diyorsa eşit değildir."