Özgür Özel: İmamoğlu'nun X hesabı açılmalı

İHA

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Silivri’deki Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu ziyaret etti. Yaklaşık dört saat süren görüşmenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Özel, İBB'ye yönelik soruşturma sürecine ve İmamoğlu'nun sosyal medya hesabının erişime kapatılmasına sert sözlerle tepki gösterdi.

"BU BİR DİJİTAL DARBE"

Ziyarete ilişkin konuşmasında, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın sağlık sorunları nedeniyle cezaevine gelemediğini belirten Özel, gündemi sarsan erişim engeli kararını “dijital darbe” olarak niteledi.

“Şu anda darbenin dijital ayağına tanıklık ediyoruz” diyen Özel, "Soruşturmayı yürütenlerin, asliye hukuk mahkemesinden aldıkları kararla Ekrem İmamoğlu'nun X hesabını kapatmaları, ifade özgürlüğüne doğrudan bir müdahaledir. Bu kararla mücadele sosyal medya üzerinden değil, mahkeme önünde yürütülmelidir" ifadelerini kullandı.

Özel açıklamasını şöyle sürdürdü:

İçinde bulunduğumuz bu süreç açıkça bir panik dönemidir. Bu panik hali aileye saldırıdan, çocuklara yönelik baskıya, sosyal medya hesaplarının kapatılmasına kadar ilerlemiş durumda. Eğer bir paylaşımda suç unsuru varsa, bunun yolu bellidir; hukuki süreç başlatılır, gerekirse sadece ilgili içerik kaldırılır. Tüm hesabın erişime kapatılması ise kabul edilemez.

"X'İN EVRENSEL İLKELERE SADIK KALMASINI BEKLİYORUZ"

Özgür Özel ayrıca, platformun geçmişte benzer durumlarda evrensel özgürlük ilkeleri doğrultusunda direnç gösterdiğini hatırlattı:

X platformuna daha önce öğrencilerin tutuklandığı bir dönemde de çağrı yaptık. O zaman müvekkili olan avukatına, ‘Bu karara itiraz et’ demişti. Şimdi de aynı sorumluluğu göstermesini bekliyoruz.

Sözlerini, “Eğer X bu karara direnir ve uymayı reddederse hükümetin elindeki araçlar bant daraltma ve lisans iptali tehdidi olacaktır. Ancak biz X’in evrensel ifade özgürlüğü ilkelerine ve kendi kurumsal değerlerine sadık kalmasını bekliyoruz” diyerek tamamladı.