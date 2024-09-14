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Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu nikah şahidi oldu

Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu nikah şahidi oldu CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Başkanvekili ve CHP Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca'nın oğlu Ozan Karaca ve hayatını birleştirdiği Ezgi Emren'in nikah şahitliğini yaptı.