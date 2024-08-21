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Özgür Özel, Yunan Büyükelçi Bizakis'i kabul etti

Özgür Özel, Yunan Büyükelçi Bizakis'i kabul etti CHP Genel Başkanı Özgür Özel makamında, Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Theodoros Bizakis ile bir araya geldi. Parti hesaplarından paylaşılan fotoğraflarda Atatürk ayrıntısı dikkat çekti.