Özgür Özel'den erken seçim çağrısı: Tarih verdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anayasa'ya göre olağan takvimde bir kez daha aday olamayacağını hatırlatan Özgür Özel, Erdoğan'ın doğal görev süresinin tam ortasına denk gelen Kasım 2025'te erken seçim yapma çağrısında bulundu.

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Haber Merkezi

CHP'de İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı ATO Congressium'da devam ediyor.

Dikkat çeken 3 dönem kuralının getirildiği tüzüğün kabul edilmesi sonrası kurultayın ikinci gününde partinin program çalışmaları yapılıyor.

İkinci günün açılış konuşmasını da CHP Genel Başkanı Özgür Özel yaptı.

ERKEN SEÇİM ÇAĞRISI

Özel, konuşmasının önemli bir kısmını erken seçim konusuna ayırdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın erken seçim yapılmaması durumunda Anayasa'ya göre bir kez daha aday olamayacağına dikkat çeken Özel, 2025 kasım ayını işaret etti.

Kasım 2025'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son görev döneminin tam ortasına denk geldiğini belirten Özel, erken seçim çağrısı yaptı.

Özel, şöyle konuştu:

"ERKEN SEÇİM OLMAZSA ERDOĞAN ADAY OLAMAZ"

"Geçim olmazsa seçim olur dememiz boşa bir laf değildir. Erken seçim konusunda toplumda seçimin ardınadan yüzde 25’lerde olan beklenti yüzde 50’leri geçmiştir. Bu şartlar bize adım adım artık sandığı getirecektir. Bu konuda CHP iradesi tamdır, tüm hazırlıkları da tam olmalıdır.

Geçtiğimiz günlerde ifade etmiştim. Anayasaya göre… Bize kalırsa geçen dönem sayın Erdoğan kendiliğinden bir kez daha aday olamazdı, ancak Meclis’in kararıyla olabilirdi ama Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) yapılan başvuruda YSK açıkça geçen adaylığı 2’nci adaylık kabul etti.

O karar çerçevesinde bugün eğer bir erken seçim olmazsa Erdoğan bir daha aday olamaz. Bir erken seçim olursa Anayasa’ya göre son birken aday olabilir.

"SEÇİME 3-5 AY KALA ERKEN SEÇİME YOKUZ"

Önce şunu söyleyelim, seçimlere 3-5 ay kala seçimleri yenilemeye biz yokuz. Ama bu milletin 5 yıl dayanacak gücü olmadığı gibi bizim de iktidarı 5 yıl daha bekleyecek sabrımız yoktur. Bu gücümüzle birlikte millet artık CHP’nin iktidar olmasını beklemektedir.

"KASIM 2025 İÇİN SEÇİM KARARI ALALIM"

Bunun için biz şunu söylüyoruz. Gelecek sene Kasım ayı Erdoğan’ın 5 yıllık bu döneminin tam ortasıdır. İnat eder 2,5 sene daha durursa asla bir daha aday olamaz.

Ama 2,5 yılı geçirmeden 'ben kendime güveniyorum çıkarım' derse biz Meclis'te kasım ayına kadar seçimleri yenilemeye erken seçim yapmaya hazırız.

Bunun çin diyoruz ki eğer varsanız kararı bugünden alalım ya da 8 ay sonra alalım.

Gelecek sene kasım ayında seçim yapmaya bizim karşımıza çıkmaya varsanız CHP buradadır o seçime girecektir o seçime girecektir ve sonuç değişmeyecektir. CHP Türkiye’nin birinci partidir.