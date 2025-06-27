Özgür Özel'e dert yanan 'sade vatandaş', CHP meclis üyesi çıktı

CHP'nin "hükümetten dertli vatandaş" mizansenlerine bir yenisi daha eklendi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in vefatı sonrası Ankara Hacı Bayram Veli Camii’nde düzenlenen lokma dağıtımı sırasında kameralar önünde “Emekliler aç, ölüyoruz!” sözleriyle gündeme gelen kişinin, CHP’li bir meclis üyesi olduğu ortaya çıktı.

"SADE VATANDAŞ" DİYE TANITILDI, CHP'Lİ ÇIKTI

Görüntülerde yer alan ve bazı medya organlarında “sade vatandaş” olarak tanıtılan kişinin, CHP Ankara Çamlıdere Belediye Meclis Üyesi Mehmet Ali Özbek olduğu belirlendi.

Sosyal medyada ve bazı haber platformlarında yapılan bu sunumun, kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğu iddiaları üzerine tartışmalar yeniden alevlendi.

CHP'NİN "SADE VATANDAŞLARI" HEP PARTİLİ ÇIKTI

Olay, geçmişte benzer şekilde gündeme gelen ve partiye mensup kişilerin, kamuoyunda "bağımsız vatandaş" gibi lanse edildiği diğer örnekleri akıllara getirdi.

Daha önce yaşanan bazı olaylar şunlardı:

“Müftü eşi” iddiası: Kendini “müftü eşi” olarak tanıtan ve kamuoyuna açıklamalar yapan Gül Taşlı Cenal’ın, CHP Burhaniye eski İlçe Başkanı’nın eşi olduğu ortaya çıkmıştı.

“Evimize gelip oy sordular” tepkisi: Yerel seçim öncesinde medyaya konuşan Eyüp Akgün’ün, CHP’li Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün’ün kardeşi olduğu öğrenilmişti.

“Köylü kadın” örneği: Tuncay Özkan’ın sosyal medyada “köylü kadın” olarak tanıttığı kişinin, CHP Parti Meclisi Üyesi ve milletvekili adayı Hüsniye Kaya olduğu anlaşılmıştı.

Sokak röportajı örneği: Ekrem İmamoğlu’nun kampanyası sırasında yayımlanan bir röportajda konuşan kişinin, CHP Esenyurt Belediye Meclis Üyesi Emine Polat olduğu tespit edilmişti.