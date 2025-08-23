Özgür Özel'in cuma namazı pozları, CHP'lileri kızdırdı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sivas’ın Divriği ilçesindeki Ulu Cami’de cuma namazının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

"RESTORASYON BİTİNCE BİR DAHA GELECEĞİZ"

Özel, Ulu Cami’ye daha önce grup başkanvekili ve milletvekili olarak defalarca geldiğini belirtti. Son ziyaretinde caminin restorasyonda olduğunu söyleyen Özel, restorasyon tamamlandığında tekrar gelip cuma namazı kılacağını ve ibadete açıldığını duyuracağını ifade etti.

CHP'LİLER, ÖZGÜR ÖZEL'İN CAMİ POZLARINDAN RAHATSIZ

Özgür Özel'in ziyareti, CHP'nin sosyal medya hesabından şu ifadelerle paylaşıldı:

"Genel Başkanımız Özgür Özel, cuma namazını Sivas Divriği Ulu Cami’de kıldıktan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı."

Özgür Özel'in birkaç haftadır verdiği "camide cuma namazı" pozları, bazı CHP'lileri rahatsız etti.

Bu tür tavırların 'CHP zihniyeti' ile uyuşmadığını savunanlar, sosyal medyadan eleştirilerini yönelttiler.