Polonya'dan Türkiye'nin AB üyeliğine destek

AA & Ensonhaber

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu ile Polonya’nın Ankara Büyükelçiliği himayesinde Polonya’ya düzenlenen basın gezisi kapsamında gerçekleşen temaslarda, Türkiye ile AB ilişkilerinden güvenlik ve savunma iş birliklerine, tarafların beklentilerinden Polonya-Türkiye ikili ilişkilerine kadar pek çok başlık masaya yatırıldı.

"AB'YE ÜYELİK SÜRECİNDE TÜRKİYE'NİN YANINDAYIZ"

Toplantılarda konuşan Polonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Anna Radwan, Türkiye’nin AB’ye tam üyelik sürecini dikkatle takip ettiklerini belirterek, bu süreçte Polonya’nın desteğinin tam olduğunu ifade etti:

Avrupa Birliği adaylık sürecinde dini değil; ekonomik, siyasi ve değerlere dayalı kriterleri esas alır. Türkiye’nin de aynı anlayışla ilerlemesi önemli. Polonya, elinden gelen katkıyı sunuyor. Ancak unutulmamalı ki, tango iki kişiyle yapılır. Türkiye'nin de sorumluluklarını yerine getirmesi gerekiyor.

"AVRUPA'NIN BUGÜN EN BÜYÜK ÖNCELİĞİ GÜVENLİK"

AB Dönem Başkanlığı görevini yürüten Polonya'nın bu süreçteki stratejik önceliğine de değinen Radwan, şu ifadeleri kullandı:

Bu dönem bizim için hem siyasi hem de jeopolitik açıdan kritik. Ana sloganımız: ‘Güvenlik, Avrupa!’ Önceliğimiz, Ukrayna’da istikrarı sağlamak. Uzun süredir diğer AB üyeleriyle savunma harcamalarının artırılması gerektiğini vurguluyoruz. Ayrıca siber ve sağlık güvenliği de ajandamızda üst sıralarda yer alıyor.

Türkiye’nin turizm ve kültürel değerlerine de dikkat çeken Radwan, yılda yaklaşık 1.8 milyon Polonyalının Türkiye’yi ziyaret ettiğini, arkeolojik mirasın ve Türk mutfağının bu tercihte büyük rol oynadığını vurguladı. Ayrıca 7-8 Mayıs tarihlerinde Polonya'da düzenlenecek AB Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı’na (Gymnich) Türkiye’nin katılımını önemsediklerini belirtti.

"TÜRKİYE, AB'NİN VE UKRAYNA'NIN GÜVENLİĞİ İÇİN KİLİT AKTÖR"

Polonya’nın etkili düşünce kuruluşlarından Uluslararası Çalışmalar Merkezi’nin kurucusu Janusz Reiter, Avrupa’nın tarihsel olarak en huzurlu dönemlerinden birini yaşadığını, ancak Rusya-Ukrayna Savaşı ile bu dengeyi kaybettiğini ifade etti. Avrupa’nın savunma reflekslerinin değiştiğine dikkat çeken Reiter, “Avrupa artık kendi güvenliğini daha fazla önemsemek zorunda. Polonya, savunma açısından tek başına hareket edemez. Dolayısıyla güvenilir ortaklara ihtiyaç var ve Türkiye, AB ile Ukrayna’nın güvenliği açısından stratejik bir konumda bulunuyor” değerlendirmesinde bulundu.

"ERDOĞAN'IN ROLÜ VE TÜRKİYE'NİN STRATEJİK AĞIRLIĞI"

Varşova Üniversitesi Avrupa Merkezi Direktörü Kamil Zajaczkowski ise güvenlik iş birliğinin artık lüks değil zorunluluk olduğunu dile getirerek, "Avrupa savunma politikası NATO içinde yeniden inşa edilmeli ve burada Türkiye'nin rolü daha da belirleyici hale geliyor. NATO üyesi ülkeler artık savunmaya daha fazla yatırım yapıyor" dedi.

Üniversitenin akademisyenlerinden Dr. Danuta Chmielowska da Türkiye’nin AB üyeliğine dair desteklerini yineleyerek, "Türkiye AB’ye katılırsa, bundan büyük memnuniyet duyarız. Orta Asya ve Kafkasya’yla kurulan bağlar açısından Türkiye çok kıymetli. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Rusya-Ukrayna savaşındaki dengeli duruşu da bu bağlamda dikkat çekici" diye konuştu.

"BAYRAKTAR'LAR POLONYA'DA EFSANELEŞTİ"

Polonya Dış İlişkiler Enstitüsü Analisti Artur Kacprzyk ise Türkiye’nin NATO’nun ikinci büyük ordusuna sahip olduğuna dikkat çekerek, "Türkiye, sadece askeri gücüyle değil, Karadeniz üzerindeki jeostratejik hâkimiyetiyle de güvenliğin kilit noktasıdır" değerlendirmesini yaptı.

Enstitünün Türkiye uzmanı Aleksandra Maria Spancerska ise Türk savunma sanayisinin Polonya’daki etkisini şu sözlerle ifade etti: "Türkiye, askeri kapasitesiyle Polonya kamuoyunda güçlü bir imaj çiziyor. Özellikle Bayraktar İHA’lar, Ukrayna’da o kadar etkili oldu ki, onlar hakkında şarkılar bile yazıldı."

SONUÇ: TÜRKİYE'SİZ GÜVENLİK VİZYONU EKSİK KALIR

Toplantılar, Türkiye’nin Avrupa güvenlik mimarisindeki vazgeçilmez rolünü bir kez daha gözler önüne sererken, Polonya’dan gelen mesajlar, AB üyelik sürecinde Türkiye’ye yönelik pozitif ve yapıcı yaklaşımın da sürdüğünü ortaya koydu.