Putin: ABD, Orta Doğu'da agresif şekilde hareket ediyor

AA & Ensonhaber

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, VTB Bankası tarafından düzenlenen "Rusya Çağırıyor" uluslararası yatırım forumunda yaptığı konuşmada, Batı’nın Rusya’ya yönelik ekonomik stratejilerini ve küresel etkilerini değerlendirdi. Putin, Batı’nın Rusya’yı ekonomik alanda yenilgiye uğratma çabalarının sonuçsuz kaldığını belirterek, bu girişimlerin tersine, çok kutuplu bir dünya düzeninin oluşumunu hızlandırdığını ifade etti.

Putin, Batılı liderlerin Rusya ile işbirliği yapan ülkelere baskı yaptığını ve yaptırım tehditleriyle engel olmaya çalıştığını dile getirerek, "Dünya hızla değişiyor ve her şey eskisi gibi kontrol edilemiyor. Bu eylemleriyle çok kutuplu dünyanın temellerini daha da sağlamlaştırıyorlar" dedi.

"TRUMP'IN MUHALİFLERİ, DOLARIN STATÜSÜNÜ SARSTI"

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump’ın, BRICS ülkelerini dolardan uzaklaşmamaları ve yeni bir para birimi oluşturmamaları konusunda uyarmasına da değinen Putin, küresel dengelerin artık farklı bir yöne evrildiğine işaret etti:

Trump, Beyaz Saray’dan uzak kaldığı dört yıl içinde dünya ve Amerikan ekonomisi ciddi değişimler yaşadı. Bu süreçte Trump’ın siyasi muhalifleri, doların rezerv para birimi statüsünü sarsacak adımlar attı.

"ABD, ORTA DOĞU'DA AGRESİFPOLİTİKA İZLİYOR"

Orta Doğu’daki ABD politikalarını da eleştiren Putin, şu ifadeleri kullandı:

Washington, bölgede agresif bir strateji izliyor. Bu durum, bölgedeki direniş hareketlerinin karşı tepkisini tetikliyor ve ekonomik işleyişe zarar veriyor. Lojistik rotalar aksıyor, birçok nakliyeci artık Afrika’yı dolaşarak alternatif yollar arıyor.

İRAN İLE İLİŞKİLER

Rusya ile İran arasındaki işbirliğine değinen Putin, ikili ilişkilerin istikrarlı ve yapıcı bir şekilde ilerlediğini belirterek, yıl sonunda ticaret hacminde kayda değer bir artış beklediklerini söyledi. Lojistik, enerji, sanayi ve güvenlik gibi alanlarda önemli projelerin sürdüğünü vurgulayan Putin, İran ile kapsamlı bir işbirliği anlaşmasının imzalanmak üzere olduğunu da açıkladı.

Batılı ülkelerle ilişkilerin iyileşmesinin kaçınılmaz olduğunu dile getiren Putin, bu sürecin zaman alacağını ancak kaçınılmaz olarak gerçekleşeceğini sözlerine ekledi.