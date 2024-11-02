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Samsun'da park yeri kavgasında 1 kişi yaralandı

Samsun'da park yeri kavgasında 1 kişi yaralandı Park yeri nedeniyle çıkan kavgada Y.S., daha önce de birçok kez tartıştığı A.B.'yi tabanca ile yaraladı.