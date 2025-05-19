Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Türkiye ile ilişkilerimize özel önem veriyoruz

DHA

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere Sırbistan’a gitti. Ziyaret kapsamında Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic tarafından kabul edilen Fidan, iki ülke arasındaki ilişkilerin geleceğine dair önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

"İLİŞKİLERİMİZ DAHA DA DERİNLEŞECEK"

Görüşmenin ardından açıklama yapan Vucic, Türkiye ile Sırbistan arasında ekonomi, enerji, turizm, kültür ve eğitim gibi pek çok alanda sürdürülen iş birliğinin, siyasi diyalogla da desteklendiğine dikkat çekerek, bu temasların ilişkileri daha da derinleştireceğine inandığını ifade etti. Türkiye'nin 2027 yılında Belgrad'da düzenlenecek EXPO'ya katılım kararını memnuniyetle karşıladığını belirten Vucic, bu adımı, iki ülke arasındaki güçlü ortaklığın ve karşılıklı güvenin somut bir göstergesi olarak değerlendirdi.

"TÜRKİYE, BALKANLARIN İSTİKRARINDA KİLİT ROL ÜSTLENİYOR"

Vucic, Türkiye'nin bölgedeki etkisine de değinerek, “Sırbistan olarak, Türkiye ile yürütülen ilişkilere büyük önem veriyoruz. Zira Türkiye, sahip olduğu bölgesel nüfuzla Balkanlar’ın istikrarında kilit bir rol üstleniyor” ifadelerini kullandı.