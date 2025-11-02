Sosyal medyada 'valiz' polemiği: "Almanya Başbakanı valizini taşıyor" eleştirisine olay yanıt

- Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in Türkiye ziyareti sırasında valizini kendisinin taşıması sosyal medyada dikkat çekti.
- Bu durum, Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkanlığı döneminde korumaları tarafından taşınan, içinde jammer olduğu iddia edilen valizlerle karşılaştırıldı.
- Sosyal medya kullanıcısı Celal Türk, Merz'in valiz taşımasını bu bağlamda ele aldı.
Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in Türkiye ziyareti sırasında, eşiyle birlikte uçaktan inerken kendi valizini taşıdığı anların görüntüleri, sosyal medyanın gündemine oturmuştu.
Bu görüntülerin ardından Ekrem İmamoğlu'nun belediye başkanı olduğu dönemdeki olaya gönderme yapan bir karşılaştırma dikkat çekti.
MERZ VE İMAMOĞLU KARŞILAŞTIRMASI GÜNDEM OLDU
X platformunda Celal Türk isimli bir kullanıcı, Merz'in bu hareketini ele alarak, Ekrem İmamoğlu'nun korumaları tarafından taşınan ve içinde sinyal kesici (jammer) olduğu iddia edilen valizlere dikkat çekti.
Paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:
"Koskoca Almanya başbakanı kendi valizini, kendisi taşıyor" diyen güruhun;
Sıradan bir belediye başkanının, kendi para dolu, pardon jammer dolu valizlerini neden taşımadığını sorguladı mı acaba?"