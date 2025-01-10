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AA & Ensonhaber

New York Manhattan Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, Yargıç Juan Merchan, 2016 başkanlık seçimleri sırasında yetişkin film oyuncusu Stormy Daniels’a rüşvet ödemekten suçlu bulunan Donald Trump’ın şartsız tahliye edilmesine hükmetti.

Duruşmaya avukatı eşliğinde çevrim içi olarak katılan Trump, açıklanan karar karşısında sessizliğini korudu. Şartsız tahliye kararı, Trump’ın suçlu bulunduğunu teyit ederken, hapis cezası, para cezası veya denetimli serbestlik gibi yaptırımların uygulanmayacağı anlamına geliyor.

SUÇLU BULUNUP GÖREVE BAŞLAYACAK İLK ABD BAŞKANI

Bu karar, Donald Trump’ı, ABD tarihinde suçlu bulunarak göreve başlayan ilk başkan konumuna getiriyor. Söz konusu "sus payı" davası kapsamında Trump için başlangıçta para cezası veya dört yıla kadar hapis cezası öngörülmekteydi.

DAVANIN SÜRECİ

Trump, ceza duruşmasının ertelenmesi talebinin 7 Ocak’ta New York Temyiz Mahkemesi tarafından reddedilmesi sonrası Yüksek Mahkeme’ye başvurmuştu. Manhattan Bölge Savcılığı, Mart 2023’te Stormy Daniels’a 2016 seçim kampanyası sırasında yasa dışı "sus payı" ödenmesiyle ilgili suçlamaları gündeme getirmişti. Suçlamaları reddeden Trump, 15 Nisan 2024’te başlayan yargılamalarda jüri tarafından hakkındaki 34 suçlamanın tamamından suçlu bulunmuştu.

Trump'ın hukuki durumu, 6 Ocak Kongre baskını ve 2020 başkanlık seçimlerine müdahale iddialarını da kapsıyordu. ABD Yüksek Mahkemesi, resmi eylemlerine dokunulmazlık tanımış, ancak bu dokunulmazlığın özel eylemleri için geçerli olmadığını vurgulamıştı.

Son olarak, Yargıç Merchan, 18 Eylül 2024’te açıklanması beklenen cezanın, Trump’ın başkanlık seçimlerine katılacağı 5 Kasım 2024 tarihinden sonraya ertelendiğini duyurdu.