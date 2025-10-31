TBMM Başkanı Kurtulmuş, Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısını terk etti

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Meclis, Kamu Denetçiliği Kurumu ve Sayıştay'ın 2026 yılı bütçeleri görüşülürken tartışma yaşandı.

USTA'NIN PKK ELEŞTİRİSİ VE SERT SÖZLER

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un sunumunun ardından söz alan Usta, “Terörsüz Türkiye” hedefi kapsamında kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun çalışmalarını eleştirdi. Usta, Kurtulmuş’a yönelik, "Sizin bir PKK sevdanız olduğunu anladık. Benim anlamadığım şey şu, Abdullah Öcalan'ın Numan Kurtulmuş sevdası nereden geliyor?" ifadelerini kullandı.

KOMİSYON BAŞKANI UYARDI

Komisyon Başkanı Mehmet Muş, Usta’yı ifadeleri nedeniyle uyararak, "Numan Bey bizim başkanımız. Bu ifade yanlış oldu, buraya yakışmadı." dedi.

KURTULMUŞ, ELEŞTİRİSİNİN ARDINDAN SALONU TERK ETTİ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Usta’nın sözlerine tepki gösterdi.

Kurtulmuş, kendisi hakkında söylenen sözleri ağır bir hakaret ve hadsizlik olarak nitelendirdi; PKK sempatizanı olmadığını vurguladı ve ülkeye millete olan sevgisini dile getirdi:

"Bu ülkenin insanları arasına ayrımcılık koyanların memlekete zarar verdiğini düşünüyorum"

Kurtulmuş, sözlerinin ardından salonu terk ederken, Komisyon Başkanı Muş da tartışmalar üzerine görüşmelere ara verdi. Arada İyi Parti ve AK Parti milletvekilleri arasında da kısa süreli tartışmalar yaşandı.