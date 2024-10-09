TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan yeni döneme ilişkin ilk açıklama

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yeni döneme ilişkin ilk açıklama..

Millethaber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan’a konuşan Kurtulmuş, tüm siyasi partilerin açılış resepsiyonuna katılmasının demokratik zenginlik olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"BU MECLİS YENİ ANAYASA YAPAR"

Yeni Yasama yılı büyük bir uzlaşı ile başladı. Tüm siyasi partilerin açılış resepsiyonuna katılması demokratik zenginliktir. Anayasa ve iç tüzük hazırlanmasında her konuda uyum olmasa bile müzakere için bir araya gelmek değerlidir.



Bu meclis yeni anayasa yapamaz demek milli iradeye saygısızlıktır. Bu meclis yeni Anayasa yapar.



Sayın Devlet Bahçeli’nin ve sayın cumhurbaşkanımızın açıklamaları yeni döneme ilişkin fevkalade değerli ve önemlidir bölgemizde savaş varken kaos varken siyasi partilerin bir arada olması kıymetlidir önemli olan bir araya gelmeyi becermektir.



Müzakere etmektir anayasa ve iş düzlükte farklı düşündüğümüz noktalar olabilir ancak diyalog zeminini açık tutmak gerekir bizler meclisin bir arada ve uyum içinde çalışmasına çok önem veriyoruz açılış günü ortaya konulan fotoğraf beni mutlu etti.