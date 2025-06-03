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AA & Ensonhaber

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) başkanlık seçiminin ikinci turu tamamlandı. Genel Kurul’daki oylamaya 543 milletvekili katıldı.

İkinci turda AK Parti’nin adayı İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş 306 oy alırken, CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan 120, DEM Parti Diyarbakır Milletvekili Osman Cengiz Çandar 47, İYİ Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Cihan Paçacı 27, Yeni Yol Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman ise 30 oy aldı. Oylamada 2 boş oy kullanılırken, 11 oy da geçersiz sayıldı.

Ancak hiçbir aday, TBMM Başkanı seçilmek için gerekli olan 400 oy barajını aşamadı. Bu nedenle süreç, üçüncü tura taşındı. Üçüncü turda, başkan seçilebilmek için milletvekili tam sayısının salt çoğunluğu olan 301 oya ulaşmak yeterli olacak.

BAHÇELİ'DEN ÖZEL'E: "ÇOK HAREKETLİSİNİZ"

Öte yandan oylama sürerken dikkat çeken bir gelişme de kulislerde yaşandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Genel Kurul salonunun dışında kısa bir selamlaşmanın ardından ayaküstü sohbet etti. Bahçeli, Özel'e "Çok hareketlisiniz" demesi üzerine Özel de, Bahçeli'ye teşekkür etti.

Bu temas, seçim sürecine dair kulislerde farklı yorumlara neden oldu.