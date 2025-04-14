TBMM'de 6 milletvekili hakkında fezleke sunuldu

Yasama dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin yeni fezlekeler Meclis gündemine girdi.
Cumhurbaşkanlığı tarafından gönderilen ve 6 milletvekilini kapsayan dokunulmazlık dosyaları, TBMM Başkanlığına sunuldu.
DOSYALAR KARMA KOMİSYONA SUNULDU
Meclis Başkanlığınca, Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Tezkereleri, Anayasa ve Adalet Komisyonu Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona havale edildi.
DOSYASI BULUNAN 6 İSİM
Dosyaları Karma Komisyon'a sevk edilen milletvekilleri şöyle:
"DEM Parti Siirt Milletvekili Sabahat Erdoğan Sarıtaş, DEM Parti Eş Genel Başkanı ve Adana Milletvekili Tülay Hatımoğulları Oruç, DEM Parti Mardin Milletvekili Salihe Aydeniz, CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, Bağımsız Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır ve DEM Parti Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu"
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