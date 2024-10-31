TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu görüşmelerinde söz alan DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, Meclis'te Kürtçe konuşulduğunda tutanaklara yabancı dil olarak geçtiğini söyledi.

"BÜTÜN YABANCI DİLLER 'TÜRKÇE DIŞINDA BİR DİL' OLARAK GEÇER "

Sakık'ın sözleri üzerine Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş şunları söyledi:

“Anayasamıza göre devletin dili Türkçe'dir. Dolayısıyla bu parlamentoda isterseniz siz Kürtçe bir ifade kullanın, isterseniz Fransızca bir ifade kullanın; bütün yabancı diller ‘Türkçe dışında bir dil' olarak geçer. Bu, Kürtçe'ye veya başka bir dile karşı yapılan bir tutum değildir. Resmi dilimiz Türkçe olduğu için mesela ben şimdi ‘I love you' sizi seviyorum desem; yine bu tutanaklara 'bilinmeyen bir dil' olarak geçecek”