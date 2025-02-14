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TBMM yine bir gerilime sahne oldu.

Gerilimin tarafları bu kez DEM Parti ve İyi Parti olurken gerilimin nedeniyse Kürtçe oldu...

TBMM Genel Kurulu'nda kürsüye gelen İyi Partili Ayyüce Türkeş, Kürtçenin dil değil diyalekt (lehçe) olduğunu söyledi.

"KÜRTÇE 3 DİLİN KELİMELERİNDEN OLUŞMUŞ DİYALEKTTİR"

Türkeş, "Bugün yurdumuzun Doğu ve Güneydoğu kesimlerinde Kürt dediğimiz insanlarımızın, kardeşlerimizin bizden ayrı konuştukları dil, ilim adamlarının yaptıkları araştırmalara göre, bu üç dilin kelimelerinden oluşmuş 8 bin 200 kelime olarak tespit edilmiş bir diyalekttir.

Buna işaret ederek konuya girmek istiyorum. Çünkü yıllardan beri önümüze getirilen mesele vatanımızın bölünmesi, milletimizin bölünmesi meselesidir. Meseleyi iyi teşhis etmemiz lazımdır. İyi teşhis edersek çaresini kolay bulabiliriz.

İyi teşhis edemezsek işte yıllardan beri bugüne gelinceye kadar geçirdiğimiz acı birtakım hadiseleri yaşamaya devam ederiz." dedi.

"NE DİLİMİZE NE KİMLİĞİMİZE HAKARET ETTİRMEYİZ"

Türkeş'in bu sözlerine DEM Parti sıralarından itirazlar yükseldi.

Söz alan DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit, "Hatip Türkçe Olimpiyatları'na katılmıştı. Türkçe olimpiyatlarına katıldığı için Türkçeye dair bence fikir beyan etsin. Ama bizim bin yıllardır atamızdan, dedemizden konuştuğumuz en kadim dillerden biri olan; müziğin, edebiyatın, sanatın dili olan, halkımızın dili olan Kürtçenin ne olduğunu çok iyi biliyoruz.

O eski kart-kurt teorilerini, eskimiş bayat teorileri getirip burada hiç kimse Meclis kürsüsünden bize söylemesin. Ne dilimize, ne kimliğimize hakaret ettirmeyiz. Biz Kürt kökenli değil Kürt'üz, dilimiz de Kürtçedir. Bu bu kadar açıktır benim için.

Diğeri Sayın Çömez'e söyleyeyim. Biz dağ başından gelmedik. Herkes gibi bu ülkede yurttaşların oylarıyla geldik. Vallahi herkesten 10 kat fazla emek harcayarak geldik. Çok daha fazla bedel ödeyerek geldik. Ama biz buraya da hiç kimsenin hakaretlerini dinlemeye de gelmedik." ifadeleriyle tepki gösterdi.

"NİYE DEDİM BEN SİZE 'DAĞDAN MI GELDİNİZ' DİYE?"

İki isim arasındaki atışmaya İyi Partili Turhan Çömez de katıldı.

DEM Partililerin üslubuna itiraz eden Çömez, şunları söyledi: