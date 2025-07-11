Terörsüz Türkiye sürecinde CHP’nin rolünü anlatan video

Türkiye, yıllardır ayağına pranga, sırtına yük, ellerine kelepçe olan terör belasından artık kurtuluyor.

Terör örgütü PKK, önce MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ardından İmralı'dan gelen çağrı üzerine bugün fiili olrak silah bırakmaya başladı.

Tüm Türkiye hatta Suriye, Irak ve İran'da bölge halkları yaşananları olumlu karşılarken, siyaset cephesinde özellikle muhalefet içinde, nedense bu durumdan rahatsız olanlar var.

MUHARREM İNCE: "İNANDIRICI DEĞİL"

Terör örgütü PKK’nın bu sabah düzenlediği sembolik silah bırakma törenine, kısa süre önce CHP’ye dönen Muharrem İnce tepki gösterdi.

İnce, yaşananları “İkinci Habur vakası” olarak nitelendirerek, “30 teröristin bir araya getirilip birkaç silahın yakılması, kamuoyunu ikna etmekten uzaktır” dedi.

"ÇAĞRI FİLMİNDE SAVAŞTAN KAÇAN MÜŞRİKLERİ DURDURAN KADINLAR GİBİ"

Muharrem İnce'nin bu çıkışı, sosyal medyada tepkilere neden oldu.

İnce'nin çıkışını en iyi yorumlayan eleştiri ise "Çağrı" filminin sahnesinden.

Bedir Savaşı'nda İslam ordusuna karşı yenilip kaçışan müşrikleri durdurmaya çalışan kadınlar, "Durun, nereye kaçıyorsunuz" diyerek bağırıyordu.