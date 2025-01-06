Trump: Biden'ın petrol ve doğal gaz sondaj yasağını kaldıracağım

AA & Ensonhaber

ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, bugün katıldığı bir programda, mevcut Başkan Joe Biden'ın yeni petrol ve doğal gaz sondajına getirdiği yasaklara sert tepki gösterdi. Trump, yasağı "saçma" olarak nitelendirerek, "Bu yasağı derhal kaldıracağım. Buna yetkim var ve bunu hemen yapacağım" ifadelerini kullandı.

"BIDEN'IN KAYNAKLARIMIZI HEBA ETMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Trump, ABD'nin sahip olduğu petrol ve doğal gaz kaynaklarının eşsiz olduğunu savunarak, bu zenginlikten yararlanacaklarını belirtti. Ayrıca, Biden’ın 625 milyon dönümlük bir alanda sondaj faaliyetlerini yasaklama kararını eleştirirken, şunları söyledi:

Biden, 625 milyon dönümün ne anlama geldiğini bile bilmiyor. Bu, ülkemizin en büyük ekonomik avantajlarından biri, ve bunun heba edilmesine asla izin vermeyeceğiz.

BIDEN'IN YER ALTI KAYNAKLARIYLA İLGİLİ KARARI

Öte yandan, Başkan Biden bugün imzaladığı iki muhtıra ile doğu ve batı kıyıları, Meksika Körfezi'nin doğusu ve Bering Denizi’nin bir kısmını kapsayan bölgelerde yeni sondaj faaliyetlerini durdurduğunu açıklamıştı. Karar kapsamında toplamda 625 milyon dönümlük bir alan koruma altına alınacak. Biden, bu adımın çevreyi koruma ve ABD'nin iklim hedefleriyle uyum sağlama çabalarının bir parçası olduğunu belirterek,şu ifadeleri kullanmıştı:

