Trump, Pompeo ve Haley'e kabinede görev vermeyecek

AA & Ensonhaber

ABD'de seçimleri kazanan Cumhuriyetçi Donald Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden bir mesaj yayımlayarak, eski BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley ve eski Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun yeni yönetim ekibinde yer almayacağını duyurdu.

"POMPEO VE HALEY'E GÖREV VERMEYECEĞİM"

Trump, “Eski büyükelçi Nikki Haley ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'yu şekillenen yeni yönetimde görevlendirmeyeceğim.” ifadesini kullanırken, geçmişte onlarla çalışmış olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek her ikisine de sundukları hizmetlerden ötürü teşekkür etti.

HALEY, TRUMP'A RAKİP OLMUŞTU

Ön seçimlerde Trump'a karşı yarışan Haley, daha sonra adaylıktan çekilerek Trump’a desteğini açıklamıştı. Haley, 2017-2018 yıllarında ABD'nin BM Daimi Temsilciliği görevini üstlenmişti.

Pompeo ise Trump'ın ilk başkanlık döneminde CIA Direktörlüğü yapmış, ardından 2018-2021 yılları arasında Dışişleri Bakanı olarak görev almıştı.