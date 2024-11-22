Trump’ın sus payı davası: Karar duruşması süresiz ertelendi

İHA

ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump’a yönelik tarihi "sus payı" davasında yeni bir gelişme yaşandı. Davayı yargılayan Yargıç Juan Merchan, duruşmanın ertelendiğini duyururken, yeni bir tarih belirlemedi. Bugün yayımlanan tek sayfalık kararında, Trump'ın avukatlarına davanın düşmesi için “2 Aralık günü mesai bitimine kadar” savunmalarını sunmalarını istedi.

"TRUMP DA MUAF OLMALI"

Trump’ın avukatları, davanın düşürülmesini talep ederek, “yürütme erkinin düzenli bir şekilde el değiştirmesinin sağlanabilmesi adına” bu adımın atılmasının gerektiğini savundu. Todd Blanche ve Emil Bove adlı avukatlar, "Görevdeki bir başkanın cezai takibatlardan muaf olduğu gibi, seçilmiş başkan olarak Trump da muaf olmalıdır" ifadelerini kullandı.

Savcılık ise Yargıç Merchan'a, davanın tamamen düşürülmesinin yerine, "başkanlık dönemi sona erene kadar davadaki cezai işlemlerin ertelenmesi" gibi alternatif yolları izleyebileceğini belirtti.

İLİŞKİ YAŞADIĞI OYUNCUYA SUS PAYI VERMEKLE SUÇLANDI

Trump, 2016 başkanlık seçimleri sırasında, yetişkin film oyuncusu Stormy Daniels’a sus payı ödemek ve bu ödemeyi gizlemek için resmi kayıtlarda tahrifat yapmakla suçlanıyor. 31 Mayıs’ta 12 kişilik jüri tarafından 34 suçlamanın tamamından suçlu bulunan Trump, suçlu bulunan ilk eski ABD başkanı oldu ve cezasının açıklanmasının ardından kararı temyize götürmeyi planladığını açıklamıştı.