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Haber Merkezi

DEM Parti Eş Başkanı Tuncer Bakırhan, Yeşil Sol Parti'nin kongresine katıldı.

Burada katılımcılara hitap eden Bakırhan, Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Süreci sahiplenmenin tüm vatandaşların ortak sorumluluğu olduğunun altını çizen Bakırhan, barış ve demokrasi için daha çok mücadele edeceklerini söyledi.

Zamanın tartışma değil safları sıkılaştırma zamanı olduğuna dikkat çeken Bakırhan şöyle konuştu:

"SÜRECİ SAHİPLENMEK HEPİMİZİN SORUMLULUĞUDUR"

"Başlayan süreci sahiplenmek hepimizin görev ve sorumluluğudur. Çünkü bu süreç sadece Kürtlerin barışı değil, bu süreç 85 milyon için hakların elde edileceği, demokratik değerlerin kabul ettirilmesinin mücadelesidir.

Barış için ittifaklarımızı büyüteceğiz. Demokrasi için daha güçlü mücadele yürüteceğiz.

Barış ve demokrasiyi de bu topraklara hep birlikte hediye edeceğiz.

"ŞİMDİ TARTIŞMA ZAMANI DEĞİL"

Şimdi tartışmalar yapma zamanı değil, safları sıklaştırma ve ortak mücadeleyi büyütme zamanıdır.

Şimdi egemenlerin değil ezilenlerin demokratik haklarını kazanmanın zamanıdır."