Turgut Altınok'tan emeklilere ve gençlere sürpriz projeler Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Turgut Altınok, emeklilere ve gençlere yönelik projeleri dahil Ankara'nın sorunlarına yönelik soruları cevaplandırdı.

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ensonhaber.com

Türkiye, 31 Mart tarihinde gerçekleştirilecek olan yerel seçimlere doğru adım adım ilerlerken, siyasi atmosfer giderek ısınıyor.

Seçim heyecanıyla birlikte partiler, adaylar ve seçmenler yoğun bir mücadele içerisine giröiş bulunuyor.



Ülke genelindeki belediye başkanlıkları, il genel meclis üyelikleri, belediye meclis üyelikleri ve muhtarlık gibi birçok önemli görev için yarışacak olan adaylar, seçmenlerin beklentilerini ve taleplerini karşılamak adına vaatlerini sıralıyor.

Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Turgut Altınok da Ülke TV'de Akşa Baskısı programına katılarak soruları cevaplandırdı.

Emeklilere ve gençlere yönelik projeler

Emeklilere ve gençlere yönelik projelerinden bahseden Altınok şunları söyledi:

"Ankaralı vekaleti verdiğinde ilk belediye meclisinde, bütün emeklilerimiz sınırsız her saat otobüslere, metroya, özel halk otobüslerine ve dolmuşlara binebilecek. Şu an 65 yaş üstü saat 10.00 ile 16.00 arası binebiliyor. Onun dışında binemiyor. Biz hızlıca otobüs sayımızı artıracağız. Emeklilerimiz başımızın tacı.



Emeklilerimize her ay 5 bin TL vereceğiz. 15 Nisan'da hesaplarına yatıracağız. 400 lira et parası veriliyor, bunu 2500 liraya çıkartacağız. İsteyen vatandaşımız etini alsın, isteyen sütünü alsın. İsterse çocuğuna mont alsın, bot alsın.



20 bin öğrencimize bin 500 lira burs vereceğiz. Ayda 30 milyon yapar.Bunları yaparken bütün hesabını kitabını yapıyoruz."

"Belediye başkanı seçildiğimde bütün mal varlığımı beyan ettim"

Altınok'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Tabi mal varlığımızı Belediye Başkanı seçilmemizle birlikte veriyoruz. Vermek zorundayız. 3628 sayılı yasaya göre 0 ve 5 olan sonu mal varlığınızı veriyorsunuz. Bu arada bir mal varlığı elde ediyorsanız onu da 1 ay içinde bildirmeniz lazım.



Dolayısıyla hizmeti olmayanlar, Ankara'ya eseri olmayanlar, vizyonu olmayanlar, vatandaşa bir şey söyleyecek sözü olmayanlar tutturdular mal varlığı diye. Kaldı ki bizim mal varlığı Allah mekanı cennet olsun babamızdan, dedemizden, büyük dedemizden. Ben dördüncü kuşağım ailede, çocuklarda beşinci kuşak. Dolayısıyla babanın ve dedelerinde devletle bir işi olmamıştır. Benim bir ara karayollarında yaptığım bir iş vardı.



Bunların hepsi 1994 yılı öncesi. Belediye Başkanı seçildiğimde bütün ne varsa mal varlığım beyan ettim."

"Siyaseti ve ticareti birbirine katarsanız çorba olur"

"Şöyle söyledim siyaset ve ticareti birbirine katarsanız bu çorba olur. Ayırt etmek lazım. Ne derlerse desinler ama beytülmaldan bir leblebi aldı demesinler. Çünkü buyuruyor ki Peygamber efendimiz, "Beytülmaldan eski bir hırka aşıran cennet yüzü göremez" bizim düsturumuz hep bu oldu. Beytülmalı hep koruduk hep himaye ettik. Talimatla iş yapmam."

"Benim hanımım ve çocuklarım 20 yıldır makam aracına binmemiştir"

"Bir de 1994 öncesi tapu kayıtlarına bakmak lazım. Yani Belediye Başkanı seçilmeden önce neyi vardı Başkan olduktan sonra neyi vardı buna bakmak lazım. Hatta yakınlarına, bütün aileye, en yakınında olanların mal varlığına bakmak lazım. Dolayısıyla birkaç gündür bir tas suda fırtına kopartıyorlar sanki yangından mal kaçırıyormuşuz gibi. Biz kendimizden eminiz. Altınok 20 yıl görev yaptı. Benim hanımım, çocuklarım 20 yıldır makam aracına binmemiştir. Binenlere bir şey demiyorum saygı duyuyorum. Diğer taraftan da 20 yıldır görev yaptım belediyeden ne otobüs, ne uçak, ne yol, ne seyahat, ne de aldığım bir kuruş para yoktur. Batmış bir belediye almışız, gayrimenkul zengini bir belediye bırakmışız. Çok borçlu bir belediye almışız, kasasında para olan, rekor yatırımlar yapmış bir belediye bırakmışız."

"Yavaş döneminde yardımlar yüzde 8'den yüzde 4'e düştü"

"Dolayısıyla bunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş 2, 2,5 milyar para harcıyor. Bunun kaynağı nereden? AK Parti döneminde, Büyükşehir Belediye bütçesinin yüzde 8'e yardımlara gidiyordu. Bunların hepsi elimizde. Yardımları yüzde 4'e düşürmüş. Bir kere yardım yapıyorum lafı ayıptır. Yardımlar, sosyal destekler bir proje değildir. Biz bunu yıllardır, yapıyoruz. Ne reklamını yaptık, ne duvarlara yazdık. Bir vatandaşımıza destekte bulunurken, bir kare fotoğraf bile yoktur."

"Bir şirketin başında olsaydı 5 yılın sonuna şirket batardı"