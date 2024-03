ensonhaber.com

Türkiye, 31 Mart tarihinde gerçekleştirilecek olan yerel seçimlere doğru adım adım ilerlerken, siyasi atmosfer giderek ısınıyor.

Seçim heyecanıyla birlikte partiler, adaylar ve seçmenler yoğun bir mücadele içerisine giröiş bulunuyor.



Ülke genelindeki belediye başkanlıkları, il genel meclis üyelikleri, belediye meclis üyelikleri ve muhtarlık gibi birçok önemli görev için yarışacak olan adaylar, seçmenlerin beklentilerini ve taleplerini karşılamak adına vaatlerini sıralıyor.

Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Turgut Altınok da Ülke TV'de Akşa Baskısı programına katılarak soruları cevaplandırdı.

Emeklilere ve gençlere yönelik projeler

Emeklilere ve gençlere yönelik projelerinden bahseden Altınok şunları söyledi:

"Ankaralı vekaleti verdiğinde ilk belediye meclisinde, bütün emeklilerimiz sınırsız her saat otobüslere, metroya, özel halk otobüslerine ve dolmuşlara binebilecek. Şu an 65 yaş üstü saat 10.00 ile 16.00 arası binebiliyor. Onun dışında binemiyor. Biz hızlıca otobüs sayımızı artıracağız. Emeklilerimiz başımızın tacı.



Emeklilerimize her ay 5 bin TL vereceğiz. 15 Nisan'da hesaplarına yatıracağız. 400 lira et parası veriliyor, bunu 2500 liraya çıkartacağız. İsteyen vatandaşımız etini alsın, isteyen sütünü alsın. İsterse çocuğuna mont alsın, bot alsın.



20 bin öğrencimize bin 500 lira burs vereceğiz. Ayda 30 milyon yapar.Bunları yaparken bütün hesabını kitabını yapıyoruz."