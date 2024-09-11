Türkiye'den ABD ile Rum Kesimi arasındaki savunma anlaşmasına tepki

AA & Ensonhaber

ABD ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında imzalanan, savunma alanında iş birliğinin geliştirilmesi yönünde bir yol haritası anlaşmasına Türkiye'den tepki geldi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"ABD'NİN KIBRIS'TA TARAFSIZLIĞINA ZARAR VERİYOR"

ABD makamlarınca, geçtiğimiz Haziran ayında GKRY ile stratejik diyalog başlatılacağının açıklanması da dahil, Kıbrıs Türk tarafının güvenliği hilafına atılan bu adımlar, ABD’nin Kıbrıs Adası’na yönelik tarafsız tutumuna zarar vermekte ve Kıbrıs meselesine adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm bulunmasını güçleştirmektedir.



Bu çerçevede, bölgesel istikrara zarar verebilecek politikaların gözden geçirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.



Anavatan ve Garantör devlet Türkiye, Kıbrıs Türkünün güvenliğini ve refahını her koşulda sağlamaya devam edecektir.