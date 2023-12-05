Ümit Dikbayır, İyi Parti'den ihraç edildi İyi Parti'de yolsuzluk iddialarını ortaya atan, 132 milyon TL'nin parti aksasında buharlaştığını söyleyen Ümit Dikbayır, partiden ihraç edildi. Konuya ilişkin açıklama yapılması bekleniyor.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

İyi Parti'deki kaos devam ediyor.

Art arda gelen istifalardan sonra partide yolsuzluk iddiaları ayyuka çıkmıştı.

Bu iddiaların merkezindeki isim ise Genel Başkan Meral Akşener'in öz yeğeni, partinin eski Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır oldu.

Partinin ön önemli isimlerinden biri olan Dikbayır, mayıs seçimlerinden sonra görevini devretti.

'Hesaplarımı incelettin' kavgası

Bu süreçten sonra parti içinde Meral Akşener ve ailesine ait hesapların incelenmesi için partiye dilekçe verdiği iddia edildi.

Bu iddiaların kamuoyuna yansımasıyla harlanan kaos İyi Parti'yi adeta salladı.

132 milyon nerede?

Dikbayır, partiyi devrettiğinde kasasında 132 milyon olduğunu, daha sonra ise parti kasasının eksi 16 milyon liraya gerilediğini öğrendiğini iddia etti.

"132 milyon TL nerede" diyen Dikbayır, savcılığa suç duyurusunda bulunurken, TBMM'ye de aklanmak için dokunulmazlığının kaldırılması için başvuruda bulundu.

İkiliden karşılıklı siyaseti bırakırım resti

Dikbayır tüm bu iddiaları ortaya atarken, kendisi hakkında da akçeli işlere karışma iddiaları gündeme geldi.

Belediye başkanları ile akçeli işler yaptığı, ihalelerin alınması için aracılık ettiği iddialarına karşın Dikbayır, ispatlanması durumunda siyaseti bırakacağını söyledi.

Aynı rest Akşener'den de geldi.

Akşener, parti kasasından 132 milyon liranın kaybolduğu iddialarına da, oğlunun ve eşinin hesaplarının kontrol edildiğini; yolsuzluk yaptığının ispatlanması halinde siyaseti bırakacağını söyledi.

Dikbayır partiden ihraç edildi

Tüm bu olayların ardından partide disipline sevk edilen Dikbayır için ihraç süreci başlatıldı.

Sürecin sonunda yolsuzluk iddialarının merkezindeki Ümit Dikbayır, partiden ihraç edildi.

İhraç kararı hakkında kısa sürede partiden açıklama yapılması bekleniyor.