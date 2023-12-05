İyi Parti'deki kaos devam ediyor.
Art arda gelen istifalardan sonra partide yolsuzluk iddiaları ayyuka çıkmıştı.
Bu iddiaların merkezindeki isim ise Genel Başkan Meral Akşener'in öz yeğeni, partinin eski Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır oldu.
Partinin ön önemli isimlerinden biri olan Dikbayır, mayıs seçimlerinden sonra görevini devretti.
'Hesaplarımı incelettin' kavgası
Bu süreçten sonra parti içinde Meral Akşener ve ailesine ait hesapların incelenmesi için partiye dilekçe verdiği iddia edildi.
Bu iddiaların kamuoyuna yansımasıyla harlanan kaos İyi Parti'yi adeta salladı.
132 milyon nerede?
Dikbayır, partiyi devrettiğinde kasasında 132 milyon olduğunu, daha sonra ise parti kasasının eksi 16 milyon liraya gerilediğini öğrendiğini iddia etti.
"132 milyon TL nerede" diyen Dikbayır, savcılığa suç duyurusunda bulunurken, TBMM'ye de aklanmak için dokunulmazlığının kaldırılması için başvuruda bulundu.
İkiliden karşılıklı siyaseti bırakırım resti
Dikbayır tüm bu iddiaları ortaya atarken, kendisi hakkında da akçeli işlere karışma iddiaları gündeme geldi.
Belediye başkanları ile akçeli işler yaptığı, ihalelerin alınması için aracılık ettiği iddialarına karşın Dikbayır, ispatlanması durumunda siyaseti bırakacağını söyledi.
Aynı rest Akşener'den de geldi.
Akşener, parti kasasından 132 milyon liranın kaybolduğu iddialarına da, oğlunun ve eşinin hesaplarının kontrol edildiğini; yolsuzluk yaptığının ispatlanması halinde siyaseti bırakacağını söyledi.
Dikbayır partiden ihraç edildi
Tüm bu olayların ardından partide disipline sevk edilen Dikbayır için ihraç süreci başlatıldı.
Sürecin sonunda yolsuzluk iddialarının merkezindeki Ümit Dikbayır, partiden ihraç edildi.
İhraç kararı hakkında kısa sürede partiden açıklama yapılması bekleniyor.
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