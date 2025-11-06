Ümit Özdağ'la Ahmet Davutoğlu kavgası büyüyor: Gelecekti ama gelemedi

- Ümit Özdağ ve Ahmet Davutoğlu arasındaki tartışma, Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunda verilen fotoğrafla başladı.
- Sözlü atışmalar, Davutoğlu'nun TBMM kürsüsünde Özdağ'a ağır ifadelerle yüklenmesi ve Özdağ'ın buna sosyal medya üzerinden yanıt vermesiyle büyüdü.
- Özdağ, Davutoğlu'nu "sığıntı siyasetçi" olarak nitelendirirken, Davutoğlu ise Özdağ'ı göçmen politikaları üzerinden sert sözlerle eleştirdi.
Siyasette gündem yoğunluğu devam ederken bu yoğunluk içinde bir polemik oldukça dikkat çekiyor.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasındaki her gün daha da harlanan kavganın çıkış noktası ise TBMM'de Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunda, muhalefet liderlerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile verdikleri poz.
ÖZDAĞ-DAVUTOĞLU KAVGASINDA YENİ PERDE
Muhalif tutumuna rağmen Erdoğan ile aynı kareye giren Davutoğlu'nu eleştiren Ümit Özdağ'ın eleştirilerine cevap, yine TBMM kürsüsünden geldi.
Yeni Yol Grubu'na hitap eden Davutoğlu, Özdağ'a ağır sözlerle yüklendi.
Özdağ'ın Suriyeli göçmenler üzerinden yürüttüğü provokasyonları hatırlatarak 'faşist, ırkçı, MOSSAD brifingcisi, provokatör' gibi ağır ifadeler kullanan Davutoğlu'na, cevap geldi.
"SİYASİ SIĞINTI"
Özdağ, X hesabından bir paylaşım yaparak Davutoğlu'na, AK Parti'ye dönüp dönmeyeceği sorusuna verdiği cevap üzerinden yüklendi.
Davutoğlu için 'sığıntı siyasetçi' ifadesini kullanan Özdağ, parti ismi üzerinden de göndermede bulundu.
"GELECEKTİ GELEMEDİ"
Özdağ, şu ifadeleri kullandı:
Sığıntı siyasetçiliğin yürüyen abidesi Ahmet Davutoğlu, bekle. Gelecekti ama gelemedi, şimdi AK Parti’ye gitmek istiyor.
"PROVOKATÖR FAŞİST, SURİYELİLERİ MANCINIKLA GÖNDERECEKTİ"
Davutoğlu, Özdağ için şu ifadeleri kullanmıştı:
Bu faşist zihin asla Türk dostu değildir. Kürt ve Arap düşmanıdır. Kim Türkiye’de Kürt ve Arap düşmanlığı yapıyorsa Türk’ün değil İsrail’in dostudur.
Bu brifingci provokatörün mülteci karşıtlığını bir Arap nefretine dönüştürme çabasında bölge haritasını bir kez daha bölmek var.
O günlerde bu tuzağa düşülmüş olsaydı bugün Suriye kabinesinin yarısı Türkçe konuşuyor olmayacak, Halep’ten Şam’a Lazkiye’den Deyrizor’a uzanan her şehirde Türkiye sevgisi yayılmayacaktı.
Türkiye kendilerini kovduğu için nefretle anılan bir ülke olacaktı.
Hani mancınıklarla gönderecekti değil mi insanları bu provokatör faşist… Onun dediğini yapsaydık nasıl bakacaktık dünyanın yüzüne?"