Ümit Özdağ'la Ahmet Davutoğlu kavgası büyüyor: Gelecekti ama gelemedi

Siyasette gündem yoğunluğu devam ederken bu yoğunluk içinde bir polemik oldukça dikkat çekiyor.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ arasındaki her gün daha da harlanan kavganın çıkış noktası ise TBMM'de Cumhuriyet Bayramı resepsiyonunda, muhalefet liderlerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile verdikleri poz.

ÖZDAĞ-DAVUTOĞLU KAVGASINDA YENİ PERDE

Muhalif tutumuna rağmen Erdoğan ile aynı kareye giren Davutoğlu'nu eleştiren Ümit Özdağ'ın eleştirilerine cevap, yine TBMM kürsüsünden geldi.

Yeni Yol Grubu'na hitap eden Davutoğlu, Özdağ'a ağır sözlerle yüklendi.

Özdağ'ın Suriyeli göçmenler üzerinden yürüttüğü provokasyonları hatırlatarak 'faşist, ırkçı, MOSSAD brifingcisi, provokatör' gibi ağır ifadeler kullanan Davutoğlu'na, cevap geldi.

"SİYASİ SIĞINTI"

Özdağ, X hesabından bir paylaşım yaparak Davutoğlu'na, AK Parti'ye dönüp dönmeyeceği sorusuna verdiği cevap üzerinden yüklendi.

Davutoğlu için 'sığıntı siyasetçi' ifadesini kullanan Özdağ, parti ismi üzerinden de göndermede bulundu.

"GELECEKTİ GELEMEDİ"

Özdağ, şu ifadeleri kullandı:

Sığıntı siyasetçiliğin yürüyen abidesi Ahmet Davutoğlu, bekle. Gelecekti ama gelemedi, şimdi AK Parti’ye gitmek istiyor.

"PROVOKATÖR FAŞİST, SURİYELİLERİ MANCINIKLA GÖNDERECEKTİ"

Davutoğlu, Özdağ için şu ifadeleri kullanmıştı: