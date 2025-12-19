Meral Akşener’den Leyla Zana’ya dayanışma telefonu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bursaspor ile Somaspor arasında oynanan karşılaşmada, bir grup taraftarın Kürt siyasetçi Leyla Zana’yı hedef alan cinsiyetçi küfürler içeren tezahüratlarda bulunması kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Olayın ardından siyaset ve sivil toplum çevrelerinden tepkiler gelmeye devam ediyor.

AKŞENER'DEN DESTEK MESAJI

Edinilen bilgilere göre, yaşananların ardından eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Leyla Zana’yı telefonla aradı. Akşener’in görüşmede, Zana’nın maruz kaldığı cinsiyetçi saldırıyı kınadığı ve kendisine destek ile dayanışma dileklerini ilettiği öğrenildi. Yapılan görüşmenin olumlu bir atmosferde geçtiği belirtildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay, 16 Aralık’ta oynanan Bursaspor–Somaspor maçında yaşanmış, tribünlerden yükselen cinsiyetçi tezahüratlar tepkilere neden olmuştu. Zana’ya yönelik saldırının ardından çok sayıda siyasetçi duruma tepki gösterirken, Adalet Bakanlığı tarafından da konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı açıklanmıştı.