Şehzadeler’de Belediye Başkanlığı seçimi ikinci tura taşındı

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın ardından, yeni belediye başkanını belirlemek üzere Belediye Meclisi toplandı. Manisa Kültür Sitesi Meclis Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilen seçim, ikinci tura kaldı.

CHP'DE ADAYLIK SÜRECİ

Seçim öncesinde CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek ile CHP Aydın Milletvekili Evrim Karagöz, Şehzadeler Belediye Meclisi üyeleriyle bir araya geldi. Yapılan görüşmelerin ardından CHP Genel Merkezi’nin değerlendirmesi doğrultusunda aday, meclis toplantısı öncesinde kamuoyuna duyuruldu.

CHP, Şehzadeler Belediye Başkanlığı için Hakan Şimşek’i aday gösterirken, CHP’li meclis üyesi Yenal Yıldırım da aday olduğunu açıkladı.

OYLAMAYI PARTİLİLER İZLEDİ

Belediye Meclisi’ndeki oylamayı Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, CHP İl Başkanı İlksen Özalper, milletvekilleri Vehbi Bakırlıoğlu ve Bekir Başevirgen, Şehzadeler İlçe Başkanı Mert Özkösemen, Yunusemre İlçe Başkanı Yalçın Arcak ile partililer takip etti.

MECLİSTE SANDALYE DAĞILIMI

Toplam 31 üyeden oluşan Şehzadeler Belediye Meclisi’ndeki sandalye dağılımı şu şekilde:

CHP: 18

AK Parti: 5

MHP: 4

İYİ Parti: 3

Bağımsız: 1

OYLAR EŞİT ÇIKTI, İKİNCİ TUR KARARI

Yapılan oylamada Hakan Şimşek ile Yenal Yıldırım 20’şer oy aldı. Dört oy ise "mühürsüz tarafa yazıldığı" gerekçesiyle geçersiz sayıldı. Bu sonuçların ardından seçimin ikinci tura kalmasına karar verildi.

Seçimin ikinci turunda, Şehzadeler Belediyesi’nin yeni başkanının netleşmesi bekleniyor.