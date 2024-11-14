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AA & Ensonhaber

Yeni Zelanda parlamentosunda yerli haklarını savunan Te Pati Maori Partisi üyeleri, tartışmalı yasa tasarısı oylaması öncesinde bir protesto gösterisi düzenledi. Maori milletvekilleri, tasarıya tepkilerini geleneksel Haka dansı yaparak ifade edince, parlamento oturumuna kısa bir ara verildi.

ÜLKENİN YÜZDE 20 NÜFUSU MAORİLERDEN OLUŞUYOR

ACT New Zealand Partisi lideri David Seymour, tasarıya karşı çıkanları “korku ve ayrışmayı teşvik etmekle” suçladı. Yaklaşık yüzde 20’sini yerli Maorilerin oluşturduğu 5,23 milyonluk Yeni Zelanda nüfusunda, birçok Maori ve destekçisi ise yasa tasarısını Maori haklarını kısıtlayıcı bir adım olarak görüyor.

TARTIŞMALI "ANTLAŞMA İLKELERİ YASASI"

Koalisyon hükümetinin sunduğu "Antlaşma İlkeleri Yasası" ise İngiliz Kraliyeti ile Maori liderleri arasında 1840 yılında imzalanan Waitangi Antlaşması'nın yeniden yorumlanmasını öngörüyor. Bu yasa, hükümetin yerli haklarını tanımakla birlikte, bu hakların yerli olmayanların haklarıyla çeliştiği durumlarda parlamentonun karar alması gerektiğini belirterek, yerli halkın yoğun tepkisine yol açmış durumda.