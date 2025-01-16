Yılmaz Tunç: Gazze'de ateşkesin sağlanması son derece önemli bir adımdır

AA & Ensonhaber

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından Gazze'de ateşkesin sağlanmasına ilişkin yaptığı açıklamada 7 Ekim 2023'ten bu yana işgalci İsrail'in vahşi saldırılar gerçekleştirerek Gazze'de gerçekleştirdiği soykırımın, insanlık tarihine kara bir leke olarak kazındığını belirtti.

İsrail'in Gazze'yi açık hava mezarlığına çevirdiğini vurgulayan Tunç, şunları kaydetti:

Bebeklerin, çocukların, kadınların, masum insanların katledildiği Gazze'de ateşkesin sağlanması geç kalınmış ancak bölgedeki barış ve istikrar için son derece önemli bir adımdır.



İnsan haklarını ayaklar altına alan, uluslararası hukuku yok sayan, Gazze'yi açık hava mezarlığına çeviren İsrail, ateşkes kararlarına uymalı ve işgal ettiği topraklardan çekilmelidir.



İnsani yardımlar yaşama tutunmaya çalışan Filistinli kardeşlerimize en kısa sürede ulaştırılmalıdır.



15 aydır kan ve gözyaşının hakim olduğu Gazze'de ateşkesin kalıcı hale gelmesi ve masum insanların hayatını kaybetmemesi için uluslararası mekanizmalar üzerine düşeni yapmalıdır.

"FİLİSTİNLİ KARDEŞLERİMİZ KAHRAMANCA MÜCADELE ETMİŞTİR"