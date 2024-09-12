Yılmaz Tunç'tan 'arabuluculuk' açıklaması: Yüzde 83'ü uzlaşmayla neticelendi Türkiye'de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yollarının Geliştirilmesi Projesinin Kapanış Konferansı'nda konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kişi ve kurumlar arasındaki uyuşmazlıkların artışına dikkat çekti.

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AA

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bir otelde düzenlenen konferansta, kiracılar ve ev sahipleri arasındaki anlaşmazlıkları çözüme kavuşturmak amacıyla hayata geçirilen arabuluculuk sistemine ilişkin verileri açıkladı.

Birçok alanda kişiler ve kurumlar arasında uyuşmazlıkların arttığına dikkati çeken Bakan Tunç, 1 Eylül'den itibaren kira konusunda arabulucuya başvuru sayısının 240 bin 852 kişiye ulaştığını bildirdi.

Bu başvuruların 108 bin 751'inin ise anlaşmayla sonuçlandığını aktardı.

EN ETKİN ALTERNATİF ÇÖZÜM ARABULUCULUK

Alternatif uyuşmazlık yöntemlerinin önemine vurgu yapan Tunç, bu yöntemlerle anlaşmazlıkların dostane, en az maliyetle ve makul sürede çözüldüğünün altını çizdi.

Bu kapsamda en etkin alternatif uyuşmazlık çözüm yönteminin arabuluculuk olduğunu açıklayan Tunç, konuşmasının devamında şu sözleri sarf etti:

Geçtiğimiz bir yıla baktığımızda 1 Eylül'den itibaren yeni getirdiğimiz kira davalarında özellikle önemli bir başarı sağlandığını görüyoruz. Kira fiyatlarında son günlerde fahiş artış nedeniyle birtakım tartışmalar ortaya çıkmaya başlamıştı.



Dikkat ederseniz, 1 Eylül'de dava şartı arabuluculuk başladıktan sonra bunun biraz daha sönümlendiğini ve tarafların anlaşmaya, uzlaşmaya vardığını görüyoruz. 1 Eylül'den itibaren kira konusunda arabulucuya başvuru sayısı 240 bin 852 kişi oldu. Bu başvurulardan 108 bin 751'i anlaşmayla sonuçlandı. İki tarafı var. 216 bin kişinin mahkemeye düşmeden sorunlarını karşılıklı dostane şekilde çözmüş olduklarını görüyoruz.



Yine ortaklığın giderilmesi uyuşmazlıklarından kaynaklı 73 bin 804 başvuru oldu, 14 bin 600'ü anlaşmayla sonuçlandı. Yine kat mülkiyetinden doğan uyuşmazlıklarda 11 bin başvuru oldu. 3 bini anlaşmayla sonuçlandı.



Kira uyuşmazlığından kaynaklanan 240 bin 852 başvuruyu eklersek 1 Eylül'den itibaren toplam 330 bin 424 başvurunun gerçekleştiğini görüyoruz. Burada neredeyse yüzde 50'ye varan bir anlaşmanın söz konusu olduğunu ve başarıyla sürdüğünü söylemek mümkün.

BAŞVURULARIN YÜZDE 66'SI BAŞARIYLA SONUÇLANDI

2013'ten bu yana arabulucuların önüne gelen başvuru sayısının 6 milyon 336 bin olduğunu ifade eden Tunç, bu başvurulardan 4 milyon 36 bininin (yüzde 66) anlaşmayla sonuçlandığına dikkati çekti.

Tahkimle ilgili de bugüne kadar önemli ilerlemeler sağladıklarını anlatan Tunç, İstanbul Tahkim Merkezine 2020'de 55, 2021'de 94, 2022'de 107, geçen sene 138 ve bu yıl şu ana kadar 95 başvuru yapıldığını söyledi.

Bakan Tunç, uzlaştırma konusuna da değinerek uzlaştırmayı 2005'te ceza adalet sistemine dahil ettiklerini anımsattı.

"ÇÖZÜM YÖNTEMİNİ DAHA DA GELİŞTİRMENİN GAYRETİ İÇERİSİNDE OLACAĞIZ"

Uzlaştırma kurumunun toplum tarafından en üst düzeyde kabul edildiğini vurgulayan Tunç, "2017 yılından günümüze kadar uzlaştırma müzakerelerine geçen toplam 2 milyon 93 bin 543 dosyadan 1 milyon 734 bin 951'inde uzlaşma sağlandı. Yani müzakere edilen uzlaştırma dosyalarının yüzde 83'ü uzlaşmayla neticelendi." ifadesinde bulundu.

Tunç, son 22 yılda ceza hukukunda uzlaştırma müessesesi dışında diğer alternatif çözüm yöntemlerini de kapsama aldıklarını anımsatarak, açıklamalarına şöyle devam etti:

2017'den itibaren 879 bin 738 dosyada kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı verildi. Bir başka alternatif uyuşmazlık yöntemi olan ön ödemede ise 2017'den itibaren 238 bin 378 dosya ön ödemeyle sonuçlandı. Bu yıl uzlaştırma, seri muhakeme, kamu davasının açılmasının ertelenmesi ve ön ödeme yöntemleriyle 363 bin 36 dava sonuçlandı.



Alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemini daha da geliştirmenin gayreti içerisinde olacağız. Dostane çözüm yöntemi, barışçıl çözüm yöntemi ve toplumsal barışa da hizmet eden, vatandaşlarımızın yargıda yıpranmadan haklarına kavuşmasını sağlayan bu yöntemin çok önemli olduğunu düşünüyoruz.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)