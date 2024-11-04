YSK Başkanı Yener, ABD Başkanlık seçimlerini yerinde takip edecek

İHA

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de ABD başkanlık seçimleri büyük bir ilgiyle takip ediliyor.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener ve YSK Üyesi Ali Ürker, 5 Kasım’da gerçekleşecek olan ABD Başkanlık seçimleri için Washington’a gitme hazırlığındalar.

SEÇİM SÜRECİNİ GÖZLEMLEYECEKLER

Ziyaret çerçevesinde, YSK heyeti Federal Seçim Komisyonu’nu ziyaret edecek, ayrıca seçimle ilgili çalışmalar yürüten diğer kurumlarla da görüşmeler yaparak oy verme günü de dahil olmak üzere tüm seçim sürecini yerinde gözlemleyecekler.