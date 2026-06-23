Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki, ASELSAN tesislerini ziyaret etti

Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki, Ankara ziyareti sırasında Türkiye’nin önde gelen savunma sanayi kuruluşlarından ASELSAN’ın Gölbaşı Teknoloji Üssü’nde incelemelerde bulundu. Ziyaret kapsamında iki ülke arasındaki savunma sanayii iş birliği, ortak projeler ve teknolojik gelişmeler ele alındı.

Heyet, Türkiye’nin yerli ve milli savunma teknolojileri hakkında detaylı bilgi alırken özellikle elektronik harp, radar sistemleri, hava savunma çözümleri, haberleşme ve elektro-optik sistemler üzerine sunumlar gerçekleştirildi.

STRATEJİK ORTAKLIK MESAJI

Ziyarette değerlendirmelerde bulunan Polonya Cumhurbaşkanı Nawrocki, Türkiye ile Polonya’nın uzun yıllara dayanan stratejik ortaklığına dikkat çekti.

Nawrocki, iki ülke arasındaki savunma sanayii iş birliğinin kritik önem taşıdığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“On yıllardır stratejik ortaklar olarak birbirimize bağlıyız. Türkiye ile 2025 yılında imzaladığımız sözleşme sonrasında daha güçlü bir ittifak kurmaya hazırız. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin desteği ile kurulmuş ASELSAN köklü bir şirkettir. İş birliği, Türkiye ve Polonya için çok önemlidir. Deneyimlerimizi paylaşmalıyız.”

HEYETTE ÜST DÜZEY İSİMLER YER ALDI

Ziyarete Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ile ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol da eşlik etti. Heyet, ASELSAN’ın geliştirdiği ileri teknoloji sistemleri yerinde inceleyerek projeler hakkında kapsamlı bilgi aldı.

Görüşmelerde, iki NATO üyesi ülke arasında savunma alanındaki mevcut iş birliklerinin geliştirilmesi ve yeni ortak projelerin hayata geçirilmesi konuları ele alındı.

SAVUNMA SANAYİİNDE YENİ İŞ BİRLİĞİ DÖNEMİ

Türkiye ile Polonya arasında son dönemde hız kazanan savunma sanayii ilişkilerinin özellikle elektronik harp ve ileri savunma sistemleri alanında yoğunlaştığı belirtildi.

Tarafların, ortak üretim, teknoloji paylaşımı ve operasyonel kabiliyetlerin artırılmasına yönelik yeni projeleri değerlendirdiği ifade edildi.

410 MİLYON DOLARLIK SÖZLEŞME DETAYI

ASELSAN’ın Polonya ile yürüttüğü iş birliği çerçevesinde, elektronik harp sistemlerine yönelik Aralık 2025’te imzalanan yaklaşık 410 milyon dolarlık ihracat anlaşması da ziyaretin önemli gündem maddeleri arasında yer aldı.

Söz konusu anlaşmanın, Türk savunma sanayiinin NATO ve Avrupa güvenlik mimarisindeki rolünü güçlendirdiği ve ASELSAN’ın ileri teknoloji çözümlerine duyulan uluslararası güveni artırdığı değerlendirildi.

SAVUNMA TEKNOLOJİLERİNDE KÜRESEL İŞ BİRLİĞİ

Yetkililer, Türkiye ve Polonya arasındaki savunma iş birliğinin önümüzdeki dönemde daha da genişleyebileceğini, özellikle yüksek teknoloji üretimi ve ortak geliştirme projelerinin gündeme gelebileceğini belirtiyor.

ASELSAN’ın Polonya’da yürüttüğü faaliyetlerin, iki ülke arasındaki savunma sanayii bağlarını güçlendiren önemli bir unsur olduğu ifade ediliyor.