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Polonya’da ilkokulda silahlı saldırı: 2 yaralı

Polonya'da bir okulda meydana gelen saldırının ardından 2 kişi yaralandı.

İHA | 27.05.2019 - 14:54..
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Polonya’nın Brzesc Kujawski kentindeki Wladyslawa Lokietka İlkokulu'nda, silahlı saldırı meydana geldi. Okulun eski öğrencisi olduğu belirlenen 18 yaşındaki saldırgan, sabah saatlerinde geldiği okulda rastgele ateş açtı.

2 YARALI

Açılan ateş sonucu 11 yaşındaki bir kız öğrenci ile bir temizlik görevlisi yaralandı. Saldırının hemen ardından okul boşaltılırken, olay yerine çok sayıda sağlık görevlisi ve polis ekibi sevk edildi.

Polonya’da ilkokulda silahlı saldırı: 2 yaralı

Yaralılar ilk müdahalenin ardından helikopterle hastaneye kaldırılırken, polis ise silahlı saldırganı etkisiz hale getirip gözaltına aldı. Brzesc Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; durumun kontrol altına alındığı, yaralıların hayatını tehdit edecek bir durumun söz konusu olmadığı ifade edildi.

DAHA ÖNCE CEZASI VARDI

Resmi olmayan bilgilere göre, daha önce bıçakla yaralama suçundan ceza alan saldırgan, geçtiğimiz yıl da söz konusu okul civarında yine elinde bıçakla görülmesinin ardından gözaltına alınmıştı.

Psikiyatri tedavisi gördüğü belirtilen saldırganın, geçtiğimiz pazar günü hastaneden taburcu edildiği ileri sürüldü.

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