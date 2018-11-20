taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.3866
Euro
6.1303
Altın
1221.11
Borsa
91686.35
Gram Altın
211.426

Pompeo: Türkiye ile ilişkilerimiz iyiye gidiyor

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşen ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ABD ve Türkiye arasında oluşan pozitif ilişkilerden memnun olduğunu belirtti

AA | 20.11.2018 - 23:06..
  1. Haberler
  2. Politika

Bakan Pompeo, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaptığı görüşmenin ardından Dışişleri Bakanlığında düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"BRUNSON'DAN SONRA POİZİTİF İVME YAŞADIK"

Pompeo, "Papaz (Andrew) Brunson'ın serbest kalmasından sonra oluşan pozitif ivme ve ilişkiyi memnuniyetle karşılıyorum ve diğer ortak endişelerin ele alınabileceği ilave kanalların kurulması çağrısında bulunuyorum." değerlendirmesinde bulundu.

KAŞIKÇI CİNAYETİ VE SURİYE

Mike Pompeo ayrıca, Türk mevkidaşıyla görüşmesinde Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetini, Suriye'deki sorunlar konusunda iş birliğini ve Suriye'deki savaşın sona erdirilmesi için Birleşmiş Milletlerin (BM) öncülük ettiği barış sürecini destekleme konusunu da görüştüklerini belirtti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
AİHM: Ketıl'ı serbest bırakın

AİHM: Ketıl'ı serbest bırakın

221
Stokçular soğan depolarının kapılarını kilitledi

Stokçular soğan depolarının kapılarını kilitledi

416
Trump: Artık Pakistan'a ödeme yapmayacağız

Trump: Artık Pakistan'a ödeme yapmayacağız

74
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, BBC'ye konuştu

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, BBC'ye konuştu

48
Benzine indirimler sürüyor

Benzine indirimler sürüyor

262
AK Parti, ilk belediye aday listesini yayınlayacak

AK Parti, ilk belediye aday listesini yayınlayacak

108
Meclis'te milletvekilleri arasında sert tartışma VİDEO

Meclis'te milletvekilleri arasında sert tartışma VİDEO

52
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir