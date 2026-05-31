Porsche, tam elektrikli 911 projesinden vazgeçti

Dünya genelinde elektrikli araçlara olan talebin azalması, Porsche'nin gelecek stratejilerini yeniden gözden geçirmesine neden oldu.

Markanın Avustralya CEO'su Daniel Schmollinger, 911 modelinin mevcut yapısını korumak istediklerini ve tam elektrikli spor otomobil planlarının yalnızca 718 serisi ile sınırlı kalacağını açıkladı.

Gelecek planlarında içten yanmalı motorlara sadık kalan üretici, yeni nesil GTS ve Turbo S donanımlarında gelişmiş T-Hybrid sistemine güveniyor.

Yakıt tasarrufundan ziyade doğrudan performansa odaklanan bu hibrit sistem, elektrikli turbo desteğiyle şimdiden kullanıcılardan tam not almayı başardı.

KRANK MİLİNE BAĞLI GÜÇLÜ MOTOR DESTEĞİ

Şanzıman içerisine entegre edilen sürekli mıknatıslı senkron motor, araca ekstra 54 beygir güç ve 150 Nm tork sağlıyor.

Krank miline doğrudan bağlı olan bu sistem, içten yanmalı motorun henüz tork üretmediği en alt devirlerde devreye girerek kalkış anındaki güç ihtiyacını kusursuz şekilde karşılıyor.