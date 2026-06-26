Porsche, yeni yarış otomobili 911 GT4 R modelini duyurdu.

Alman otomotiv devi Porsche, 2016 yılından bu yana mücadele ettiği GT4 kategorisinde büyük bir değişime imza atıyor.

Marka, 2027 yılından itibaren pistlerde yer alacak olan ve tamamen 911 temelinde geliştirilen yeni yarış otomobili 911 GT4 R modelini duyurdu.

TEKNİK DETAYLAR

Yeni 911 GT4 R, kalbinde yer alan 4.0 litrelik 6 silindirli boxer motoru sayesinde tam 520 beygir güç ve 491 Nm tork üretiyor.

Güç değerleri 911 Cup yarış motoruna denk olan bu model, direksiyondan kulakçıklarla kontrol edilen 6 ileri sıralı şanzımanla eşleşiyor.

Araç, 911 Cup teknik temeline dayansa da bir inç daha dar jantlar ve merkez kilit yerine beş bijonlu bağlantı tasarımı gibi farklar barındırıyor.

Gelişmiş kokpitinde ise yarış pilotlarına 10.3 inç boyutunda renkli ekran, entegre veri kaydedici ve GPS teknolojisi eşlik ediyor.

FİYATI VE ÇIKIŞ TARİHİ

Pistlerin yeni gözdesi Porsche 911 GT4 R modelinin resmi satış fiyatı 375 bin dolar olarak açıklandı.

Yarış otomobilinin gelecek yıl düzenlenecek olan IMSA Michelin Pilot Challenge ve SRO Pirelli GT4 America şampiyonalarında boy göstermesi bekleniyor.