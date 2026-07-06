Portekiz - İspanya maçı canlı yayın bilgileri: İşte saati, kanalı ve muhtemel 11’ler

Turnuvanın en çok konuşulan eşleşmelerinden biri olan Portekiz - İspanya mücadelesi için geri sayım başladı.

Cristiano Ronaldo önderliğindeki Portekiz, grup aşamasındaki başarılı formunu son 16 turuna da taşıyarak iddiasını ortaya koydu.

İspanya ise turnuvanın en dişli rakiplerinden biri olarak çeyrek finale çıkmanın hesaplarını yapıyor.

Peki, dev mücadele saat kaçta başlayacak ve hangi kanalda yayınlanacak?

Saat kaçta, hangi kanalda?

Portekiz - İspanya karşılaşması, Türkiye saatiyle bu akşam 22.00'de başlayacak.

Futbolseverler bu zorlu mücadeleyi TRT 1 ekranlarından ve tabii platformu üzerinden canlı olarak takip edebilecek.

Muhtemel 11’ler

Portekiz: Diogo Costa, Cancelo, Dias, Veiga, Mendes, Neto, Neves, Bruno Fernandes, Vitinha, Leao, Cristiano Ronaldo.

İspanya: Unai Simon, Pedro Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Yamal, Rodri, Dani Olmo, Pedri, Baena, Oyarzabal.